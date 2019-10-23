Член Общественной палаты РФ заявил, что культура мешает молодежи создавать семью

Член Общественной палаты Павел Пожигайло предложил запретить в России театры, Минкульт и изучение иностранного языка.

Об этом со ссылкой на эфир телепередачи «Русская мечта» на телеканале «Царьград» сообщает портал Znak.com. Издание отмечает, что в качестве гостя программы был приглашен член Общественной палаты России Павел Пожигайло, который порассуждал в эфире о воспитании молодого поколения.

По мнению Пожигайло, в России стоило бы закрыть все театры и запретить изучать «примитивный» английский язык в школах. Свою точку зрения член ОП объяснил тем, что, изучая иностранный язык с малых лет, школьники начинают думать по-западному. «Язык — это оружие массового поражения, которое было принесено нам в 90-е», — заявил Пожигайло.

Кроме того, театры вместе с Минкультом заставляют молодых людей впитывать развращающее современное искусство, считает гость передачи. Они, по словам Пожигайло, пытаются заменить храмы и отвлечь человека от счастья. Если их не закрыть, уверен спикер, к 2050 году в России останется всего 40 млн человек, поскольку современная культура и искусство развращают население и молодые люди перестали понимать, что счастье заключается в большой семье со множеством детей.