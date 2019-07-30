Кокорин и Мамаев планируют назвать команду в честь герба Белгородской области

Александр Кокорин и Павел Мамаев собираются провести в колонии футбольный матч и думают над тем, как назвать команду.

Осужденные футболисты рассказали о жизни заключенных в интервью газете «Московский комсомолец». Сейчас они находятся в колонии №4 в Белгородской области.

По их словам, условия в колонии вполне приемлемы, а «ограничения надо воспринимать как определенный этап», который необходимо преодолеть. «Поверьте, на воле можно найти больше плохого, чем здесь», – отметил Мамаев.

Кокорин сообщил, что сейчас он может полноценно заниматься лечением травмированной ноги. Он отметил, что в СИЗО без разрешения следователя нельзя было делать никакие процедуры. В колонии же, помимо прочего, имеется необходимая медицинская аппаратура.

Единственной подходящей работой для футболистов оказалась работа упаковщиками в швейном цеху. «Альтернативы не было. Думаю, вакансии тренеров тут просто нет. Мы просто после работы помогаем ребятам тренироваться», – рассказал Кокорин. Он добавил, что норму можно выполнить быстрее и высвободить таким образом допольнительное время для тренировок.

«Нам повезло, что начальник колонии оказался фанатом футбола. Он позволяет нам в полной мере получать спортивную нагрузку и удовольствие от игры», – сказал Мамаев. По его словам, после приезда футболистов желающих заниматься спортом в колонии стало намного больше.

Сейчас осужденные футболисты готовятся провести матч и думают, как назвать команду. В качестве одного из вариантов рассматривается «Золотой лев». «Это один из символов Белгородской области, он есть на ее гербе. Белгородцы в Полтавской битве, по свидетельствам летописцев, дрались как львы, вот потому и этот символ появился», – пояснил Мамаев.

По его словам, футболисты пока не подали ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Напомним, суд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к 1,5 года лишения свободы, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого – к 1 году и пяти месяцам. В июне Мосгорсуд изменил приговор, однако сохранил фигурантам дела сроки заключения.

По версии следствия, в октябре футболисты Кокорин и Мамаев, ихдруг Александр Протасовицкий, а также брат Кокорина Кирилл избили водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука и напали на главу департамента автопромышленности и железнодорожного транспорта Министерства промышленности и торговли России Дениса Пака, а также на гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что глава ИК-4 УФСИН по Белгородской области не раскрыл причины попадания Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор.