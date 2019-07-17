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Глава колонии утаил причины попадания Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор

Общество
14:42, 17 июля 2019

В ИК-4 УФСИН по Белгородской области заявили, что братья Кокорины и Павел Мамаев отбывают наказание в штрафном изоляторе.

Как передает «Спорт-Экспресс», ранее в интернете появилось видео, на котором люди, похожие на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, играют в футбол в колонии. При этом Sobesednik.ru писал, что на снимках колонии под Белгородом, куда отправили спортсменов, не нашли футбольных полей.

Информацию о сыгранном футболистами в исправительном учреждении матче опроверг и начальник ИК-4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов, добавив, что в настоящее время Кокорин и Мамаев находятся в штрафном изоляторе.

«Они в данный момент сидят в штрафном изоляторе — все втроем», — пояснил он, не раскрыв причин наказания футболистов.

 

Теги: Кокорин

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писатель, журналист

Современная российская история прекрасна наглядностью, словно Господь убедился, что иначе не поймут. Неприятно, когда лезут с ненавистью, но еще фальшивей, когда лезут с любовью

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Если бы, например, «народный мэр» Севастополя стал спарринг-партнером путинского преемника на президентских выборах-2024, это было бы по крайней мере не скучно

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