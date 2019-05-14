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Полтора года вне игры для Кокорина и Мамаева – это много или мало?

Спорт
07:02, 14 мая 2019
«Собеседник» №17-2019; «Жёлтая газета. Зажигай!» №18-2019

Павел Мамаев и Александр Кокорин // фото: Global Look Press
Павел Мамаев и Александр Кокорин // фото: Global Look Press

Побывав на оглашении приговора Кокорину и Мамаеву, корреспондент «Собеседника» отправился писать заметку в то самое кафе, где от удара стулом пострадал чиновник Минпромторга.

Пока не откроешь меню и не посмотришь на цены, тут очень уютно. Но позвольте: салат «Цезарь» – 710 рублей, йогурт – 450, чашка кофе – 350... Где, как не здесь, могли встретиться футболист «Зенита» и российский чиновник? Осенью Мамаев, Кокорин и компания откушали тут на 18 тысяч рублей, но в итоге заплатили за утро в «Кофемании» гораздо дороже. Первый получил в суде год и 5 месяцев колонии общего режима, второй – год и 6 месяцев.

Когда Павла Мамаева вели в наручниках по судебному холлу мимо родственников, он на ходу, как мог, делился: «Все хорошо». Его жена – Алана Мамаева – была не согласна. Плакала вместе со всей женской частью «группы поддержки» футболистов. 

– Сериал, блин, продолжается, – сказала жена Александра Кокорина Дарья Валитова.

Далее девушка, в «Луи Виттоне» с ног до головы, добавила что-то нехорошее про страну и справедливость в ней. Вот оно как.

С учетом системы «день в СИЗО – за полтора в колонии» оба футболиста выйдут на свободу уже до конца этого года. Но адвокаты рассчитывают сократить срок отсидки до ничтожного.

– Мы консолидированно будем подавать апелляцию, – пояснил «Собеседнику» адвокат Мамаева Игорь Бушманов. 

Футболист готов будет продолжать карьеру после выхода?

– Конечно. Травм у него нет, возраст позволяет играть еще как минимум пять лет.

Для того чтобы держать себя в форме, в колонии, конечно, будет больше условий, чем в СИЗО. Хотя требуется специальное спортивное питание и другой график тренировок. Доступ к спортзалу зависит от условий в той или иной колонии.

Участие в спортмассовых мероприятиях вроде матча в Бутырке поможет выйти по УДО?

– Это, безусловно, может быть засчитано, как и любая другая положительная характеристика. У него уже есть благодарственное письмо начальника изолятора Бутырки за ту игру.

Адвокат Кокорина в результате процесса обвинил журналистов.

– За два удара – полтора года! Для чего это сделано? Да вот в угоду вам – средствам массовой информации, чтобы опять все не закричали: «Как же так, отпустили!»

Свое наказание получил даже стул, которым Александр Кокорин нанес удар Денису Паку. Мебель признали орудием преступления и приговорили к уничтожению. В этой части с адвокатом Ромашовым можно только согласиться: абсолютная несправедливость. Стул как стул. Но стул все-таки нужен, чтобы сидеть на нем, а не из-за него.

Не первая показуха

 

В отличие от спутниц жизни футболистов, которые по понятным причинам считают решение суда несправедливым, юрист Наталья Михайлова считает его вполне уместным.

Юрист Наталья Михайлова

– В соответствии со статьей, которую к ним применил суд, а это пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство» с легкой степенью тяжести, приговор был в общем лояльным, – говорит правозащитница. – Согласно статистике, из 173 таких же нарушений 63 человека лишают свободы. То, что спортсменам назначили такой срок, считаю правомерным. 

Как вы считаете, для чего нужна эта «публичная порка»? Неужели она может как-то повлиять на поведение других известных личностей впоследствии?

– Народу это нужно для квоты доверия власти, поэтому такие шоу у нас практикуются часто. Вспомнить хотя бы Мару Багдасарян (гонщица, пожизненно лишенная водительских прав за свое поведение на дорогах. – Ред.). Сомневаюсь, что это может хоть как-то повлиять на публичные личности.

Многие считают суды над Кокориным и Мамаевым показухой…

– Это не первая показуха в нашем государстве и не последняя. Люди любят такие «порки». Впоследствии адвокаты могут обжаловать приговор в апелляционной, кассационной или надзорной инстанциях даже спустя большое количество времени. Срок им могут уменьшить, и футболистов выпустят на свободу. Я и не сомневаюсь, что так и будет. Если бы осужденные не были известными футболистами, то и адвокатов у них дорогих не было бы, такую шумиху не раздували бы. Вынесли бы по-тихому приговор по делу, как это часто бывает, да и все. 

* * *

Материалы вышли в изданиях «Собеседник» №17-2019; «Жёлтая газета. Зажигай!» №18-2019.

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