Полтора года вне игры для Кокорина и Мамаева – это много или мало?

Побывав на оглашении приговора Кокорину и Мамаеву, корреспондент «Собеседника» отправился писать заметку в то самое кафе, где от удара стулом пострадал чиновник Минпромторга.

Пока не откроешь меню и не посмотришь на цены, тут очень уютно. Но позвольте: салат «Цезарь» – 710 рублей, йогурт – 450, чашка кофе – 350... Где, как не здесь, могли встретиться футболист «Зенита» и российский чиновник? Осенью Мамаев, Кокорин и компания откушали тут на 18 тысяч рублей, но в итоге заплатили за утро в «Кофемании» гораздо дороже. Первый получил в суде год и 5 месяцев колонии общего режима, второй – год и 6 месяцев.

Когда Павла Мамаева вели в наручниках по судебному холлу мимо родственников, он на ходу, как мог, делился: «Все хорошо». Его жена – Алана Мамаева – была не согласна. Плакала вместе со всей женской частью «группы поддержки» футболистов.

– Сериал, блин, продолжается, – сказала жена Александра Кокорина Дарья Валитова.

Далее девушка, в «Луи Виттоне» с ног до головы, добавила что-то нехорошее про страну и справедливость в ней. Вот оно как.

С учетом системы «день в СИЗО – за полтора в колонии» оба футболиста выйдут на свободу уже до конца этого года. Но адвокаты рассчитывают сократить срок отсидки до ничтожного.

– Мы консолидированно будем подавать апелляцию, – пояснил «Собеседнику» адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

– Футболист готов будет продолжать карьеру после выхода?

– Конечно. Травм у него нет, возраст позволяет играть еще как минимум пять лет.

Для того чтобы держать себя в форме, в колонии, конечно, будет больше условий, чем в СИЗО. Хотя требуется специальное спортивное питание и другой график тренировок. Доступ к спортзалу зависит от условий в той или иной колонии.

– Участие в спортмассовых мероприятиях вроде матча в Бутырке поможет выйти по УДО?

– Это, безусловно, может быть засчитано, как и любая другая положительная характеристика. У него уже есть благодарственное письмо начальника изолятора Бутырки за ту игру.

Адвокат Кокорина в результате процесса обвинил журналистов.

– За два удара – полтора года! Для чего это сделано? Да вот в угоду вам – средствам массовой информации, чтобы опять все не закричали: «Как же так, отпустили!»

Свое наказание получил даже стул, которым Александр Кокорин нанес удар Денису Паку. Мебель признали орудием преступления и приговорили к уничтожению. В этой части с адвокатом Ромашовым можно только согласиться: абсолютная несправедливость. Стул как стул. Но стул все-таки нужен, чтобы сидеть на нем, а не из-за него.

Не первая показуха

В отличие от спутниц жизни футболистов, которые по понятным причинам считают решение суда несправедливым, юрист Наталья Михайлова считает его вполне уместным.

Юрист Наталья Михайлова

– В соответствии со статьей, которую к ним применил суд, а это пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство» с легкой степенью тяжести, приговор был в общем лояльным, – говорит правозащитница. – Согласно статистике, из 173 таких же нарушений 63 человека лишают свободы. То, что спортсменам назначили такой срок, считаю правомерным.

– Как вы считаете, для чего нужна эта «публичная порка»? Неужели она может как-то повлиять на поведение других известных личностей впоследствии?

– Народу это нужно для квоты доверия власти, поэтому такие шоу у нас практикуются часто. Вспомнить хотя бы Мару Багдасарян (гонщица, пожизненно лишенная водительских прав за свое поведение на дорогах. – Ред.). Сомневаюсь, что это может хоть как-то повлиять на публичные личности.

– Многие считают суды над Кокориным и Мамаевым показухой…

– Это не первая показуха в нашем государстве и не последняя. Люди любят такие «порки». Впоследствии адвокаты могут обжаловать приговор в апелляционной, кассационной или надзорной инстанциях даже спустя большое количество времени. Срок им могут уменьшить, и футболистов выпустят на свободу. Я и не сомневаюсь, что так и будет. Если бы осужденные не были известными футболистами, то и адвокатов у них дорогих не было бы, такую шумиху не раздували бы. Вынесли бы по-тихому приговор по делу, как это часто бывает, да и все.

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Материалы вышли в изданиях «Собеседник» №17-2019; «Жёлтая газета. Зажигай!» №18-2019.