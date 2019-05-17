Протесты в Екатеринбурге: "не агрессия, а крик души"

За три дня протестов в Екатеринбурге, в которых приняли участие порядка двух тысяч человек, 96 были задержаны полицией. Некоторых «скручивали» с особой жестокостью: не обошлось без сломанных ребер и носов.

Протест против строительства храма резко перерос в столкновение силовиков и граждан. Те, кто не присутствовал на месте события, могли подробно посмотреть все на видео в соцсетях. Так, на одном видео мы видим, что полицейский толкнул девушку так, что она упала, а на вопрос парня «за что вы ее толкнули», правоохранитель забрал его — видимо, на «оформление».

— Никакого беспредела я не видел, но у нашей полиции такой принцип: брать всех, кто хоть как-то активно себя проявляет, — рассказал собеседнику адвокат Алексей Бушмаков. — То есть те граждане, кто что-то пел, кричал и так далее, — их «клиенты», а те, кто просто стоял, — нет. А суды же у нас всеядны: возьмут все документы, особо не разбираются, за что задержали человека.

Протестантов задерживали по разным причинам: кого за появление в общественных местах в состоянии опьянения, кого — за неповиновение сотрудникам полиции, кого — за повторное нарушение проведения митингов. Но больше всего обвинений — в мелком хулиганстве. 17 мая Бушмаков пришел в отделение полиции, где находились его подзащитные, но попасть к ним с первого раза не удалось: в отделении просто нет свободных помещений — все заняты полицейскими.

— Непонятно, зачем полицейским всех забирать в отдел. У протестующих с собой были документы — их могли оформить прямо в автобусе, а не везти в отдел. Но в полиции сказали, что «им так удобно». У меня четверо подзащитных, которые находятся под арестом. К ним удалось пройти только со второго раза. Мы подали обжалование по Даниилу Пугину, которого обвиняют в мелком хулиганстве, — рассказывает Бушмаков. — Также ко мне обратились родственники еще одного парня, которому силовики сломали нос: он находится в больнице, ему сделали операцию. Еще один подзащитный уже снял побои.

15 мая пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что проведение подобной несогласованной акции — «это то, что делает необходимым определённую работу правоохранительных органов». Впрочем, то, что в глазах силовиков, местных и федеральных властей подразумевается под агрессией, люди, которые вышли в сквер, называют выражением гражданской позиции:

— Никакой агрессии я не вижу, просто душа плачет, — в сердцах говорит одна из пожилых жительниц Екатеринбурга. — Это крик души. Сквер, сквер — и больше ничего нам не надо. Ни святой Екатерины, нам не надо этого фонда. Нам не надо тех, кто содержит этот фонд — они проплатили все, а народ не слышат...

цифра

30 человек из 96 задержанных участников несанкционированных акций в Екатерибурге были арестованы и получили от 2 до 15 суток.