В Екатеринбурге прошла стихийная акция местных жителей против строительства храма святой Екатерины на месте сквера.

Напомним, ранее Sobesednik.ru уже писал о протестах екатеринбуржцев против возведения храма на месте сквера в центре города. Сообщалось также, что студентам местного университета предлагали закрыть прогулы занятий, если те согласятся прийти на молебен в поддержку строительства храма Святой Екатерины.

Как передает «Интерфакс», вечером в понедельник, 13 мая, на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга прошел стихийный несанкционированный митинг местных жителей, выступающих против строительства храма.

Согласно фото и видео, опубликованным в соцсетях, люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали «Мы за сквер!».

Отмечается, что акция продолжалась в течение всей ночи. Митингующих удалось вытеснить лишь после того, как к охране площадки присоединились бойцы академии единоборств Русской медной компании. Полиция в конфликт не вмешивалась.

В пресс-службе фонда святой Екатерины, который выступает инициатором строительства, подчеркнули, что расценивают данный митинг «как попытку решать вопросы силовыми методами», и пообещали продолжить работы по возведению храма в ближайшее время.

При этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал стороны к диалогу.

«Уличные конфликты — это не путь, которым можно решить проблему. Я думаю, что самый правильный шаг сейчас — организовать прямой разговор двух сторон друг с другом. Я готов выступить посредником в этом разговоре», — написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Он отметил, что будет ждать в своем кабинете по пять представителей с каждой стороны в 16:00 (14:00 по Москве) во вторник.