Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал 21 участника несанкционированной акции против строительства храма.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в третий день протестов жителей Екатеринбурга против сноса городского сквера и возведения на его месте церкви полиция задержала порядка 47 человек.

Как передает ТАСС, после несанкционированных акций суд Екатеринбурга вынес решение об аресте 21 человека: арестованные получили от двух до десяти суток.

«Суд рассмотрел 24 материала, по 21 решения вынесены, аресты от двух до десяти суток, в отношении двух лиц решение отложено, по одному производство прекращено», — рассказали агентству в канцелярии Верх-Исетского районного суда.