В центре Екатеринбурга продолжаются стихийные митинги местных жителей против возведения храма на месте сквера.
Ранее Sobesednik.ru сообщал, что 15 мая Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга принял решение об аресте двоих задержанных за участие в протестных выступлениях. Позднее число арестованных местных жителей увеличилось до 16, однако протесты против строительства храма святой Екатерины продолжились.
Как передает Znak.com, в третий день митингов в центре Екатеринбурга полиция задержала уже 47 человек.
Среди них, по информации издания, оказались куратор образовательных программ Уральского филиала ГЦСИ Дарья Маликова и председатель свердловского отделения «Открытой России» Владислав Постников.
«Новая газета» сообщает, что в третьем дне протестов приняли участие порядка пяти тысяч недовольных сносом городского сквера екатеринбуржцев.