В центре Екатеринбурга продолжаются стихийные митинги местных жителей против возведения храма на месте сквера.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что 15 мая Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга принял решение об аресте двоих задержанных за участие в протестных выступлениях. Позднее число арестованных местных жителей увеличилось до 16, однако протесты против строительства храма святой Екатерины продолжились.

Как передает Znak.com, в третий день митингов в центре Екатеринбурга полиция задержала уже 47 человек.

Среди них, по информации издания, оказались куратор образовательных программ Уральского филиала ГЦСИ Дарья Маликова и председатель свердловского отделения «Открытой России» Владислав Постников.

«Новая газета» сообщает, что в третьем дне протестов приняли участие порядка пяти тысяч недовольных сносом городского сквера екатеринбуржцев.