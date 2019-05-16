Администрация Екатеринбурга проведет опрос горожан о строительстве храма на месте сквера.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос екатеринбуржцев о строительстве храма на месте сквера.

Заместитель главы города Екатерина Куземка в разговоре с «Интерфаксом» сказала, что в мэрии такую инициативу поддержали. «Многие общественные организации обращаются, готовы выступить инициаторами массового независимого опроса. Это очень хорошая инициатива, мы не против нее», — сказала Куземка.

Она добавила, что опросы о строительстве храма проводились неоднократно и большая часть жителей отнеслась к инициативе равнодушно. «Небольшая часть протестовала против храма, достаточно серьезная часть поддерживала», — добавила Куземка.

Несанкционированные митинги на месте планируемого строительства продолжаются в центре Екатеринбурга с начала недели, имели место столкновения, в том числе с полицией, сейчас число задержанных приближается к ста.