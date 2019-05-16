Президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос среди жителей Екатеринбурга о строительстве храма на месте сквера.

Соответствующее заявление Путин сделал на заседании медиафорума Общероссийского народного фронта, передает ТАСС.

«Все имеют право на собственное мнение, и если речь идет о жителях этого микрорайона [где находится сквер], то, безусловно, нужно это мнение учесть, — сказал Путин. — Есть простой способ — провести опрос».

Президент добавил, что в результате меньшинство должно подчиниться большинству.

Напомним, в Кремле ранее заявили о наличии провокаций со стороны протестующих против строительства храма. Несанкционированные митинги продолжаются с начала недели, число задержанных приближается к ста.