За три дня акций протеста в Екатеринбурге полиция задержала почти сотню недовольных возведением храма местных жителей.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в течение трех дней протестных выступлений в Екатеринбурге митинговать против строительства храма святой Екатерины на месте городского сквера выходили порядка пяти тысяч человек, 21 из них был арестован судом.

Как передает ТАСС, всего с начала несанкционированных акций в центре Екатеринбурга были задержаны 96 человек, протоколы составлены в отношении 98 митинговавших.

Кроме того, по словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, 15 мая среди задержанных оказались трое несовершеннолетних.

При этом в Кремле действия силовых структур назвали оправданными и заявили о наличии провокаций со стороны протестующих.

«(Силовой) сценарий всегда оправдан, когда речь идет о провокациях. Знаете, наверняка и в Екатеринбурге не обошлось без тех, кто провоцирует ситуацию на различные проявления, скажем так, непозволительного и незаконного поведения, естественно, это вызывает соответствующие действия силовых ведомств», — приводит слова представителя Кремля Дмитрия Пескова «Коммерсант».