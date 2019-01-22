Настя Рыбка и Алекс Лесли вышли из столичного СИЗО

Столичная полиция отпустила под подписку об обязательстве о явке Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова.

Как писал Sobesednik.ru, 17 января гражданку Белоруссии Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и россиянина Александра Кириллова (Алекса Лесли) задержали в аэропорту Шереметьево сразу после их возвращения из Таиланда, где они находились в заключении по делу об организации секс-тренингов. Родные задержанных сообщили об обысках в их домах. Писатель Виктор Шендерович и журналистка Ксения Собчак призвали признать Настю Рыбку политзаключенной.

«Только что освободили из изолятора под обязательство о явке нашего подзащитного и Вашукевич», – рассказала ТАСС Светлана Сидоркина, адвокат Алекса Лесли.

21 января Алексей Навальный сообщил, что ему анонимно прислали записи прослушки телефонных разговоров бизнесмена Олега Дерипаски и людей из его окружения. Во время некоторых из этих разговоров, по словам политика, обсуждается участь Насти Рыбки.

19 января в зале суда Вашукевич попросила у Дерипаски прощения. «Я – это орудие, и люди, которые зла желают, воспользовались мной, – заявила она. – Никаких аудиозаписей об Олеге Дерипаске больше не будет. Я не буду никаким образом его компрометировать. Пускай расслабится. Реально, мне хватит. В одно время уголовные дела сфабриковались в Таиланде, России, Белоруссии и в Европе. Ребята, хорош».

Напомним, Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Паттайе в конце февраля 2018 года. Рыбка стала широко известна после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в котором утверждалось, что она отдыхала на яхте вместе с миллиардером Олегом Дерипаской и бывшим вице-премьером России Сергеем Приходько. Предполагается, что именно о своих отношениях с предпринимателем Рыбка писала в книге «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха». Кроме того, она публиковала в соцсети видео и снимки с Дерипаской. Бизнесмен подал иск к Вашукевич и Кириллову, обвинив их в распространении личной информации без его согласия.