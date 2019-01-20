Шендерович и Собчак потребовали признать Настю Рыбку политзаключенной

Писатель Виктор Шендерович обратился к Алексею Навальному с требованием поддержать задержанную в России Настю Рыбку.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Нагатинский суд Москвы до 22 января отложил рассмотрение вопроса о назначении ареста Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли), задержанным в Москве 17 января.

Как передает Znak.com, писатель Виктор Шендерович выступил в поддержку Анастасии Вашукевич, заявив о необходимости признать ее политзаключенной.

«Мне кажется довольно очевидным, что Анастасию Вашукевич следует немедленно включить в список политических заключенных. Рыбка она или птичка, проститутка или святая, не имеет в данном случае никакого значения. Вашукевич арестована по очевидно политическим мотивам. Государство преследует ее за вещи, очевидно не имеющие никакого отношения к формальному обвинению», — написал Шендерович в своем Facebook.

Кроме того, писатель также обратился к оппозиционеру Алексею Навальному с просьбой добиваться для Насти Рыбки справедливости.

Позднее выступление Виктора Шендеровича поддержала телеведущая Ксения Собчак, которая разместила в одном из мессенджеров анонимный опрос о том, стоит ли признать Анастасию Вашукевич политзаключенной.

Напомним, Настя Рыбка стала широко известна после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в котором утверждалось, что она отдыхала на яхте вместе с миллиардером Олегом Дерипаской и бывшим вице-премьером России Сергеем Приходько. Предполагается, что именно о своих отношениях с предпринимателем Рыбка писала в книге «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха». Кроме того, она публиковала в соцсети видео и снимки с Дерипаской. Бизнесмен подал иск к Вашукевич и Кириллову, обвинив их в распространении личной информации без его согласия.

Выступая на заседании суда 19 января, Вашукевич извинилась перед Дерипаской и попросила прекратить свое преследование в России, Таиланде, Белоруссии и в Европе. Секс-тренер Алекс Лесли, в свою очередь, обвинил в их преследовании оппозиционера Алексея Навального и американское правительство.