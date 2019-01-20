Рыбке и Лесли продлили задержание по делу о вовлечении в проституцию

Нагатинский суд продлил на 72 часа срок задержания организаторов секс-тренингов Алекса Лесли и Насти Рыбки.

Напомним, осужденных за организацию секс-тренингов в Паттайе Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли) задержали в аэропорту Шереметьево после их прибытия из Таиланда в четверг, 17 января. Позднее родные задержанных сообщили о проведенных в их домах обысках и изъятии всех электронных носителей.

Как передает «Интерфакс», в субботу, 20 января, Нагатинский суд Москвы принял решение о продлении срока задержания Алекса Лесли и Насти Рыбки на 72 часа.

Уточняется, что к вопросу о назначении задержанным ареста суд вернется во вторник, 22 января.

По информации агентства, дело о вовлечении двух и более лиц в занятие проституцией, по которому задержали Вашукевич и Кириллова, было возбуждено в сентябре прошлого года.

Оба фигуранта свою вину не признают.