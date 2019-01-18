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17 января, четверг

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У родных Насти Рыбки и Алекса Лесли изъяли все электронные носители

Общество

Родственники Алекса Лесли и Насти Рыбки сообщили о проведенных у них людьми в штатском обысках.

Напомним, в четверг, 17 января, осужденных за организацию секс-тренингов в Паттайе Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли) отправили из Таиланда в Москву регулярным рейсом, где они должны были пересесть на самолет в Минск.

Однако позднее стало известно о задержании Рыбки и Лесли в Шереметьево по обвинению в вовлечении в занятие проституцией. По словам жены Александра Кириллова Кристины и мужа Анастасии Вашукевич Николая, которые приводит издание The Bell, задержанных могли отвезти в ОВД по району Зябликово, однако официального подтверждения данной информации нет.

Кроме того, родные задержанных рассказали также о проведенных у них обысках. По их словам, в ночь после задержания Рыбки и Лесли в дома их семей пришли люди в штатском, которые «искали все цифровые носители, изъяли все, вплоть до личного ноутбука».

Настя Рыбка стала широко известна после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в котором утверждалось, что она отдыхала на яхте вместе с миллиардером Олегом Дерипаской и бывшим вице-премьером России Сергеем Приходько. Предполагается, что именно о своих отношениях с предпринимателем Рыбка писала в книге «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха». Кроме того, она публиковала в соцсети видео и снимки с Дерипаской. Бизнесмен подал иск к Вашукевич и Кириллову, обвинив их в распространении личной информации без его согласия.

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