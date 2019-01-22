Алекс Лесли и Настя Рыбка сидят, но их пикап-тренинги процветают

Пока пикап-тренер Алекс Лесли (Александр Кириллов) и Настя Рыбка (гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич) сидят в тюрьме, его бизнес развивают его друзья.

Алекс Лесли и его подруга Настя Рыбка девять месяцев просидели в тайской тюрьме. Вместе с ними за нарах оказались еще четверо человек, которые проводили секс-тренинг в Паттайе. Все это время секс-тренеров поддерживали их соратники.

Кириллов и Вашукевич получили условный срок и были высланы из Таиланда. Но по прибытии в Шереметьево Лесли, Рыбку и еще двоих задержали по подозрению в вовлечении в проституцию.

Между тем в Москве и других городах, судя по странице Лесли в соцсети, не прекращали идти секс-тренинги. Их вели его «коллеги» — Григорий Коган и еще две девушки — «охотницы», как называют их в этой тусовке.

Цены на тренинги по соблазнению у них немаленькие — от 20 до 40 тысяч рублей. Но о Лесли после истории с его ученицей Рыбкой, «соблазнившей олигарха», узнали даже те, кто никогда такими вещами не интересовался.

«Коллеги» активно постят в соцсети объявления и отчеты с тренингов, фото книг своего «гуру», его и Рыбкины фотографии. Сейчас Лесли и Рыбке деньги нужны как никогда: по статье 240, часть 2 УК РФ им может грозить до восьми лет лишения свободы.