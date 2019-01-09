В новый год – с новыми налогами, законами и нормами: юридический обзор

В первый рабочий день нового года — о тех нововведениях в законах, нормах и правилах, которые действуют уже с 1 января.

Итак, повышен второй самый большой доходный источник дохода государства — налог га добавленную стоимость (НДС) — до 20 процентов. Фактически он включен в цену товаров, и потребители должны будут вскоре ощутить это на себе: цены поползут вверх и без инерционной инфляции.

Но льготная ставка — 10% на детские товары, самые распространенные продукты, некоторые лекарства, медтехнику, периодику и книги — пока не изменилась. Как и экспортная ставка в размере 0 процентов.

Повышение тарифов ЖКХ запланировано в этом году дважды, в сумме — на 4,1%. Повышение акцизов на топливо запланировано также, но цены вроде заморожены...

Вторая важнейшая тема — пенсионная: изменены порядок назначения и выплаты пенсий.

Новый пенсионный возраст будет постоянно меняться следующие десятилетия, увеличиваясь каждые 24 месяца на 1 год, пока возраст выхода на пенсию у женщин не остановится на возрасте 60, а у мужчин — 65 лет. Также идет подготовка к воскрешению аналога накопительной части пенсии, а уже сейчас прекращается расчет пенсии по баллам.

Пожилым гражданам обещано годовое повышение выплат в размере прогнозируемой инфляции — 7% — и выплата 1000 рублей. Это по традиции не коснется работающих пенсионеров. Сама пенсия рассчитывается в индивидуальном порядке и не должна быть меньше 40% от зарплаты, в среднем пенсия по старости повысится на тысячу рублей.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2019 составляет 11 280 руб. Он влияет, в частности, на «детские» выплаты. Единовременное пособие при рождении ребенка — 16 759 руб. 09 коп. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет составит 4512 руб., максимальный — поднимется до 26 152,33 руб. Материнский капитал составит 453 026 руб.

Из трудового законодательства окончательно выведены самозанятые люди. Причем не только работники сферы личного обслуживания, такие как няни, домработницы, репетиторы и прочие. Эту сферу максимально расширили — все, кто выполняет работу, работая «на себя» будут платить по щадящей ставке — 4% при реализации услуг физическим лицам и 6% — юридическим... Правда, пока этот порядок введен в качестве эксперимента в четырех регионах — Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области.

Репост, не связанный с насилием, теперь тянет на административное правонарушение — правда, за второй проступок за год «уголовка» светит уже реальная. Но уже сегодня стало известно, что в Хабаровске закрыли за отсутствием состава преступления уголовное дело против врача, поставившего случайно «класс» на станице в «Одноклассниках». А в Екатеринбурге уже суд закрыл дело за посты в соцсети «ВКонтакте».

Автоновости: теперь полис обязательного страхования транспортного средства имеет единую форму как в бумажном, так и в электронном виде. Всё унифицировал QR-код, в котором зашифрована вся информация о документе.

Изменения по саду и огороду тоже есть. Теплицы и сараи теперь могут строить огородники на своих участках. У садоводов уточнена возможность постройки дома и прописки в нем жильцов.

С нового года работодатель сможет оплачивать отпуск работникам в обмен на налоговый вычет — при условии, что стоимость тура не превышает 50 тысяч рублей и запланирован он по России. А с начала этого года работники, имеющие трех и более детей, могут сами выбирать время ежегодного оплачиваемого отпуска.

К слову, в 2019 году длительные каникулы, то есть больше двух выходных подряд, запланированы, помимо прошедших новогодних, еще четырежды: