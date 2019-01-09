В новый год – с новыми налогами, законами и нормами: юридический обзор

В центре внимания
Фото: «Русский взгляд»
Раскол года: как православные разъединились
Посадок за картинки в интернете станет меньше в 2019 году?
Как помощь шаманов вошла в моду у представителей российской власти

Новости дня

09 января, среда

[17:43]Саратовским чиновникам велели ездить на работу на маршрутках
[17:23]Трех вылезших из-под земли людей задержали в Москве
[17:04]Мать убитой на Кубани девочки потребовала от МВД 5 млн рублей
[16:44]В Думе выступили против идеи Билана о введении цензуры
[16:14]Представители фитнес-индустрии обратились к Голодец за помощью
[15:56]Хранить данные по "закону Яровой" предложили на оборудовании РФ
[15:50]Губернатор счел плясками на костях петицию о расселении дома в Магнитогорске
[15:28]По подозрению в убийстве полицейского в Подольске задержали жителя Чувашии
[15:24]Школьницу госпитализировали после селфи с пистолетом в Мытищах
[15:03]СМИ сообщили о гибели сержанта, уронившего шлагбаум в Сирии
[14:49]Из-за стенда с заклеенными датами "Курска" в парке на ВДНХ проведут расследование
[14:28]Экс-глава ЦРУ назвал Владимира Путина подарком для НАТО
[13:58]В Ярославле задержали экс-заключенного, сообщившего о пытках в ИК
[13:40]За расселение обрушенного дома в Магнитогорске выступили более 85 тысяч россиян
[13:30]Сенатор Сергей Калашников призвал изменить всю систему ипотеки
[13:11]Сенатор Клишас рассказал о студенческих годах "мальчика-мажора" Навального
[13:10]Жириновский назвал перебором показ старых комедий в Новый год
[12:57]Капитан питерского ФСИН нашел под своей машиной учебную гранату
[12:37]Мундеп Кирилл Чиркин попал в больницу после избиения в Москве
[11:45]Угроза попасть под санкции усилилась для подрядчиков "Северного потока-2"
[11:20]МВД объяснило ролик с бойцами, недовольными новогодним подарком
[11:20]Температура в Москве превысит климатическую норму на 8 градусов
[11:04]СМИ сообщили о трупе в транзитной зоне аэропорта Внуково
[10:50]Ревность назвали причиной убийства полицейского в Подольске
[10:33]Глава Минтруда рассказал о замедлившемся росте зарплат россиян
[10:06]Миллиардер Тимченко стал совладельцем винодельни "Усадьба Дивноморское"
[08:58]Стоимость нефти марки Brent превысила 59 долларов
[08:48]Полиция ищет убившего полицейского в ходе конфликта в Подольске
[07:31]Всемирный банк заявил о замедлении роста экономики в России
[07:21]Трое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме под Кемерово
[07:13]-11 градусов и небольшой снег ждут москвичей 9 января

08 января, вторник

[15:49]В Москве из дома майора в отставке украли оружие и алкоголь
[15:06]Двух человек спасли из горящей квартиры на северо-востоке Москвы
[14:52]В РФ начали разрабатывать новую крылатую ракету для ВМФ
[14:14]Мужчина с молотком напал на школьников в Пекине из-за увольнения
[14:04]Более 700 домов в Орле остались без воды из-за аварии
[12:51]Анастасия Волочкова решила остаться жить на Мальдивах
[12:44]Режиссер Юрий Кушнерев умер на 82-м году жизни
[11:09]В завалах обрушенного в Магнитогорске дома нашли ценные вещи
[10:31]Дети находятся в тяжелом состоянии после нападения на школу Пекина


фото: kati / imagebroker / Global Look Press
Попрощайтесь с офисом: как за два месяца сделать хобби успешным бизнесом
Рисунок: Виктор Балабас
Как полечиться в платной клинике по ОМС?
Фото: Shutterstock
Диета на кашах
Фото: Global Look Press
Как получать отчисления к пенсии, не имея постоянного места работы?
Фото: Global Look Press
Как правильно ухаживать за новогодней елкой
Кадр из фильма "Пылающий"
"Пылающий" в "Экстазе": фильмы 2018 года, которые вы могли пропустить
Андрей Малахов – свидетель крупнейших скандалов года // фото: Global Look Press
Четыре главных скандала на российских ток-шоу 2018 года
фото: West Coast Surfer / Global Look Press
Названы семь видов спорта, продлевающие жизнь эффективнее других
Шесть лучших тюбинговых горок Москвы
В поездку за новыми или просто здоровыми зубами? Лучше подумайте дважды // фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com
Пять причин, почему "стоматологический туризм" не поможет сэкономить

В новый год – с новыми налогами, законами и нормами: юридический обзор

Общество

фото: Андрей Струнин / Sobesednik.ru
фото: Андрей Струнин / Sobesednik.ru

В первый рабочий день нового года — о тех нововведениях в законах, нормах и правилах, которые действуют уже с 1 января.

Итак, повышен второй самый большой доходный источник дохода государства — налог га добавленную стоимость (НДС) — до 20 процентов. Фактически он включен в цену товаров, и потребители должны будут вскоре ощутить это на себе: цены поползут вверх и без инерционной инфляции.

Но льготная ставка — 10% на детские товары, самые распространенные продукты, некоторые лекарства, медтехнику, периодику и книги — пока не изменилась. Как и экспортная ставка в размере 0 процентов.

Повышение тарифов ЖКХ запланировано в этом году дважды, в сумме — на 4,1%. Повышение акцизов на топливо запланировано также, но цены вроде заморожены...

Вторая важнейшая тема — пенсионная: изменены порядок назначения и выплаты пенсий.

Новый пенсионный возраст будет постоянно меняться следующие десятилетия, увеличиваясь каждые 24 месяца на 1 год, пока возраст выхода на пенсию у женщин не остановится на возрасте 60, а у мужчин — 65 лет. Также идет подготовка к воскрешению аналога накопительной части пенсии, а уже сейчас прекращается расчет пенсии по баллам.

Пожилым гражданам обещано годовое повышение выплат в размере прогнозируемой инфляции — 7% — и выплата 1000 рублей. Это по традиции не коснется работающих пенсионеров. Сама пенсия рассчитывается в индивидуальном порядке и не должна быть меньше 40% от зарплаты, в среднем пенсия по старости повысится на тысячу рублей.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2019 составляет 11 280 руб. Он влияет, в частности, на «детские» выплаты. Единовременное пособие при рождении ребенка — 16 759 руб. 09 коп. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет составит 4512 руб., максимальный — поднимется до 26 152,33 руб. Материнский капитал составит 453 026 руб.

Из трудового законодательства окончательно выведены самозанятые люди. Причем не только работники сферы личного обслуживания, такие как няни, домработницы, репетиторы и прочие. Эту сферу максимально расширили — все, кто выполняет работу, работая «на себя» будут платить по щадящей ставке — 4% при реализации услуг физическим лицам и 6% — юридическим... Правда, пока этот порядок введен в качестве эксперимента в четырех регионах — Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области.

Репост, не связанный с насилием, теперь тянет на административное правонарушение — правда, за второй проступок за год «уголовка» светит уже реальная. Но уже сегодня стало известно, что в Хабаровске закрыли за отсутствием состава преступления уголовное дело против врача, поставившего случайно «класс» на станице в «Одноклассниках». А в Екатеринбурге уже суд закрыл дело за посты в соцсети «ВКонтакте».

Автоновости: теперь полис обязательного страхования транспортного средства имеет единую форму как в бумажном, так и в электронном виде. Всё унифицировал QR-код, в котором зашифрована вся информация о документе.

Изменения по саду и огороду тоже есть. Теплицы и сараи теперь могут строить огородники на своих участках. У садоводов уточнена возможность постройки дома и прописки в нем жильцов.

С нового года работодатель сможет оплачивать отпуск работникам в обмен на налоговый вычет — при условии, что стоимость тура не превышает 50 тысяч рублей и запланирован он по России. А с начала этого года работники, имеющие трех и более детей, могут сами выбирать время ежегодного оплачиваемого отпуска.

К слову, в 2019 году длительные каникулы, то есть больше двух выходных подряд, запланированы, помимо прошедших новогодних, еще четырежды:

  • 8–10 марта;
  • 1–5 мая;
  • 9–12 мая;
  • 2–4 ноября.

Теги: Новый год

поделиться:

Общество

Депутат Госдумы предложил прививать культуру пития с помощью ТВ

Читать далее >
фрагмент обложки

Общество

Краткий курс продуктивной жизни

Читать далее >
фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press

Общество

Черт из гаджета и поздравление с Рождеством от патриарха

Читать далее >
Политика
Владимир Зеленский заявил о готовности участвовать в выборах президента Украины
Саратовским чиновникам велели ездить на работу на маршрутках
Экс-глава ЦРУ назвал Владимира Путина подарком для НАТО
Сенатор Клишас рассказал о студенческих годах "мальчика-мажора" Навального
Общество
Краткий курс продуктивной жизни
Черт из гаджета и поздравление с Рождеством от патриарха
Мать убитой на Кубани девочки потребовала от МВД 5 млн рублей
Представители фитнес-индустрии обратились к Голодец за помощью
Колумнисты
Avatar

Шеин
Олег

депутат Госдумы

Удержать контроль над следующим парламентом без фальсификаций и конфликта с обществом будет крайне сложно, если вообще возможно. Но не нужно бояться кризисов

Avatar

Кара-Мурза-ст.
Владимир

журналист

Ни новостные, ни информационно-аналитические программы в минувшем году не стали лучше: пропагандисты заполнили собой весь эфир

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Наша власть отказалась от любых форм лицемерия, не прикидывается даже миролюбивой, и за это ей тоже спасибо. Хватит принимать ее в расчет


Культура и ТВ
10 фильмов 2018 года: что посмотреть до конца новогодних праздников
В Думе выступили против идеи Билана о введении цензуры
Жириновский назвал перебором показ старых комедий в Новый год
Режиссер Юрий Кушнерев умер на 82-м году жизни
Шоу-бизнес
Гадание на фотографиях как метод определения отцовства
Анастасия Волочкова решила остаться жить на Мальдивах
Причиной смерти Криса Кельми назвали остановку сердца на почве алкоголизма
Предприниматель пострадал от мошенников, купив рекламу в инстаграме Ивлеевой

Здоровье
Ожирение назвали причиной рака кишечника у молодых людей
Дефект иммунных клеток может вызывать старческое слабоумие
Газированная вода борется с похмельем так же, как опьяняет шампанское
Резкое похудение оказалось опаснее для жизни, чем прибавка в весе
Туризм
В новый год — с племенем мяо. Путеводитель по Гуйчжоу, часть 2
Аэропорт Санкт-Петербурга назовут в честь Достоевского
Стоимость проезда по канатной дороге в Москве составит 400 рублей
В США предупредили о возможных терактах в Барселоне на Новый год
Авто
Штрафы за парковку в Москве догонят тарифы; экстремизм и краудфандинг под контролем
ЦБ рассказал об отмене территориального коэффициента ОСАГО в 2020 году
Сильный ветер и угроза гололедицы сохранятся в Москве 2 января
Более 1 часа теряют водители в пробке в 8-километровой пробке на МКАД
Недвижимость
Рынок недвижимости в начале 2019-го: почему могут вырасти цены
Сенатор Сергей Калашников призвал изменить всю систему ипотеки
Сроки сноса "хрущевок" в Москве и переселения жителей определят до конца года
Совфед обязал согласовывать перепланировку в многоквартирном доме
Читайте также
Свежий номер собеседник

Оформите подписку на наши издания


Герхард Шрёдер с Владимиром Путиным // фото: Global Look Press
Свадебный канцлер. Как Герхард Шрёдер стал лоббистом российских компаний
Коридор поликлиники в струнинской горбольнице // фото: Андрей Струнин / Sobesednik.ru
Больница, на которую жаловались Путину, не дождалась ни ремонта, ни открытия
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Пир во время санкций. Как отпразднуют Новый год ведомства и госкорпорации
Фото: Global Look Press
Битва за льготные лекарства: не на жизнь, а на смерть
Фото: Global Look Press
Война жучков. Кто и как вмешивается в частную жизнь россиян
Юлия Латынина // фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Юлия Латынина:
В Кремле у нас не Воланд и даже не Коровьев
Ирина Алферова // фото: Наталья Логинова
Ирина Алферова:
Мечтаю снять новогодний фильм
Александр Лебедев // фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Александр Лебедев:
Западная система превратилась в аналог российской, только лицемернее
Ермолай Солженицын // фото: Андрей Струнин
Ермолай Солженицын:
Отец считал, что художник выше политика
Фото: Global Look Press
Российский Дед Мороз:
Я отказался от пенсионного удостоверения


Анастасия Ивлеева // фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Предприниматель пострадал от мошенников, купив рекламу в инстаграме Ивлеевой
Кадр из фильма Алексея Красовского «Праздник»
Режиссер фильма "Праздник": Способ окупиться нам, по сути, отрезали
Вера Брежнева // фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Вера Брежнева попала в "черный список" НТВ
Певица Наргиз Закирова // фото: Антон Гынгазов / Global Look Press
Концертный директор: Певица Наргиз стала неуправляемой!
Оксана Богданова
Оксана Богданова: Только я и вдова Марьянова знаем, как всё было на самом деле

Фото: Олег Караджа
Как встречали Новый год в экспедиции к Северному полюсу
Фото: архив редакции
Гусь свинье теперь товарищ!
Фото: Shutterstock
Ненавижу Новый год! Кто они – противники главного праздника страны?
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Будущее дальше, чем думалось: как живет "Сколково" через два года после открытия
Андрей Бочаров с Владимиром Путиным // фото: Global Look Press
В Волгограде 4 млн спустят в туалет для губернатора