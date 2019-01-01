Что подорожало в России с 1 января

1 января вступили в силу новые законы и тарифы, а также новая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в 20%.

Также с 1 января начали действовать изменения в пенсионном законодательстве: отныне россияне будут уходить на пенсию с каждым годом все позже, пока через десять лет пенсионный возраст не достигнет 60 лет для женщин и 65 для мужчин.

В Москве, а также в других регионах подорожал проезд на пригородных электричках: в столице рост цен составил два рубля в пределах первой зоны (до 36 рублей) и один рубль в остальных (23 рубля за каждую).

Изменились и тарифы на услуги ЖКХ: киловатт-час в Москве при однотарифном учете подорожал на 9 копеек до 5,47 рубля; тарифы на горячую и холодную воду, отопление и водоотведение увеличились на 1,7%.

Услуги ЖКХ подорожают еще и, как обычно, в июле, но уже на 2,4%. «Внеочередное» январское изменение цен связывают с упомянутым выше увеличением НДС.

На 10% вырос акциз на табак. Вновь увеличены акцизы на бензин и другое автомобильное топливо, уменьшенные весной прошлого года на фоне роста цен на автозаправках.

Впрочем, есть и хорошие новости. Одной из главных тем для шуток в минувшем году стало регулирование сбора валежника в России. С 1 января бесплатный сбор упавших веток в лесу больше не будет расцениваться как незаконная заготовка древесины. Поможет выживать с новыми ценами и новый минимальный размер оплаты труда (МРОТ): с 1 января он увеличивается до 11280 рублей.