"В 2020-м подорожало всё – при чём тут ипотека?": эксперт прогнозирует сильный спад цен на недвижимость

На днях Счётная палата представила результаты анализа о том, пошли ли на пользу выделенные в 2019-2020 годах средства на поддержку ипотеки и жилищного строительства. Аудиторы СП считают: выданные на льготную ипотеку деньги привели к существенному росту цен на рынке недвижимости – на 12% по сравнению с 2019-м.

Так ли это, и будет ли когда-нибудь цена на жильё адекватной возможностям большинства граждан, обсуждаем с президентом Международной академии ипотеки и недвижимости (МАИН) Ириной Радченко.

– Глава Счётной палаты предлагает несколько рецептов «лечения», но все они, по сути, направлены на одно – кому и на каких условиях предоставлять льготную ипотеку. Поможет ли это решить проблему?

– Едва ли. Смотрите, год назад, в апреле было принято постановление по спасению строительной отрасли: был локдаун, запреты выходить рабочим на стройплощадки, и стало понятно – отрасль может рухнуть. Правительство выделило несколько миллиардов рублей по трём направлениям. Первое – это льготная ипотека для стимулирования граждан покупать квартиры в новостройках.

Второе – выделено 12 млрд руб., чтобы застройщики брали кредиты напрямую у ДОМ.РФ. Третье – выделена внушительная сумма для того, чтобы ДОМ.РФ мог скупать квартиры у застройщиков. Эти три меры работали весь год.

Льготную ипотеку продлили, она теперь до 1 июля 2022-го, но слегка «кастрировали»: она будет теперь под 7%, а величину кредита с 12 млн для Москвы и Петербурга сократили до 3 млн, а для остальных – с 6 млн так же до 3. Тем самым выкинув две трети регионов России из программы: они просто не вписываются в уравнительные условия.

И мало у кого из россиян есть возможность внести от 50%, а в Москве – не менее 70%, цены первоначального взноса из собственных средств. Так что фактически сегодня льготной ипотеки нет.