В Госдуме предложили увеличить налоги россиян с большими квартирами

Депутат Госдумы Михаил Щапов от КПРФ выступил с инициативой брать больше налогов с людей, у которых в собственности достаточно большие квартиры. Он также считает справедливым увеличить налоговую ставку тем, кто сдает вторую квартиру в аренду, хотя арендодатели и без того должны платить 13% подоходного налога государству.

«Сто и более квадратов на человека — явно признак состоятельности, и можно обсуждать повышенную ставку налога на имущество»,

— передает слова парламентария URA.RU.

Размер увеличения налоговой ставки г-н Щапов не называет, он также не готов пока привести конкретные цифры по размерам недвижимости. По его словам, для внесения инициативы ещё следует провести дополнительные расчеты. Неясно также, будет ли учитываться стоимость квадратного метра в этой недвижимости, которая может резко отличаться в зависимости от региона.

Напомним, ранее опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян (54%) готовы платить больше налогов, если это поможет состоянию бедных сограждан.