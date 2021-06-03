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ЕР и Госуслуги, Литвинович в парламенте, мнения о росте налогов. Главное к 3 мая

Политика
08:44, 03 июня 2021

ЕР и Госуслуги, Литвинович в парламенте, мнения о росте налогов. Главное к 3 мая
Марина Литвинович // фото: Facebook
Марина Литвинович // фото: Facebook

Закон, запрещающий сторонникам Навального участвовать в выборах всех уровней, был одобрен Советом Федерации. Если в Госдуме ещё были какие-то споры, то члены Совфеда проголосовали почти единогласно, лишь один человек воздержался – Николай Федоров от Чувашии. Сенатор Валерий Усатюк (КПРФ) от Хакасии проголосовал против. Теперь закон должен подписать президент.

Ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Арина Бородина случайно обнаружила, что в её аккаунте в Госуслугах изменен адрес прописки. Она неожиданно оказалась живущей на проспекте Победы города Челябинск. После того как Бородина рассказала об этом в Facebook, женщина с такой же историей посоветовала журналистке проверить, кто заходил к ней в Госуслуги, и оказалось, что это пару дней назад (26 мая) делал «Центр обработки персональных данных Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"». Пароли журналистка ЕР не передавала. Бородина удивилась, что партия власти входит в её аккаунт на Госуслугах, и предположила, что таким образом она «проголосовала» на партийном праймериз в Челябинске.

«А вообще стыд и позор тем, кто это делает и непонятно, как защищать себя, если даже Госуслуги взламывают беззастенчиво и оставляют такие записи в открытых данных и никто не может этому противостоять».

Бывший член ОНК Москвы Марина Литвинович публично заявила о своем выдвижении на выборы в Госдуму по Ленинградскому округу столицы (Сокол, Аэропорт, Беговой, Хорошевский, Тимирязевский, Западное и Восточное Дегунино, Дмитровский, Коптево, Савеловский и Бескудниково). Она надеется на выдвижение от «Яблока», потому что собирать подписи, по её словам, «бессмысленно». Литвинович объявила начало сбора средств и призвала помочь в её кампании. Отметим, то также по этому округу намерена выдвигаться мундеп, блогер-урбанист Анастасия Брюханова, поддерживаемая «Городскими проектами» Ильи Варламова и Максима Каца.

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Публикация от Марина Литвинович (@abstract2001)

К слову, процедура сбора подписей на этих выборах также немного изменится: как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на ЦИК РФ, экспертам-почерковедам в этот раз будет помогать нейросеть, которая также будет анализировать собираемые кандидатами подписи. Выводы искусственного интеллекта не будут решающими, но позволят уменьшить нагрузку на экспертов. Как считает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц, это может оказаться позитивным изменением, если «удастся зарегистрировать больше кандидатов и снизить произвол со стороны специалистов». Впрочем, сперва он призывает посмотреть, как в реальности будет работать система.

54% россиян готовы пойти на дополнительное налогообложение ради помощи бедным, говорится в опросе ВЦИОМ. Этот вариант чаще других выбирают люди из группы 60+ (часто они налоги не платят), а 28% россиян, наоборот, предлагают уменьшить налоги, чтобы люди сами тратили свои средства более эффективно, передает РБК. 45% готовы платить больше, если это улучшит качество госуслуг, а 33% не готовы, так как осознают, что их качество может оказаться хуже, чем в частном секторе. При этом платить больше налогов ради того, чтобы выбирать, на что они пойдут, не хотят 65% опрошенных. Лишь 26% респондентов эту идею поддерживают.

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что сегодня, 3 июня, будет представлена позиция Совета по задержанию и аресту политиков Дмитрия Гудкова и Андрея Пивоварова. Как минимум три члена СПЧ были этой новостью удивлены, так как позицию «рядовых» членов совета никто не спрашивал — даже соответсвующее заседание не проводилось, говорят «Открытым медиа» Екатерина Винокурова, Александр Верховский и член комиссии СПЧ по политическим правам Наталия Евдокимова (по её мнению, дела Гудкова и Пивоварова входят в компетенции её комитета). 

24 июня должна быть представлена новая версия операционной системы Windows. Об этом пишет The Verge, который позвали на презентацию. По заверениям руководства Microsoft, это будет «следующее поколение Windows».

Группа сенаторов в Чехии намерена поставить вопрос об импичменте президента Милоша Земана из-за его высказываний о взрыве во Врбетице в 2014 году, в котором обвиняют российское ГРУ. Об этом заявил глава комитета по иностранным делам, обороне и безопасности Павел Фишер. В ходе скандала президент решил озвучить и две другие версии, которые прочими спикерами отвергались как мало правдоподобные. В частности, действия главы государства раскритиковал премьер Андрей Бабиш. Ранее в Чехии вышло расследование о сомнительных финансовых операциях с госдолгом, связанным с Россией, а также людьми, близкими к Земану, об этом писал The Insider.

Как сообщает «КоммерсантЪ», отмена нескольких рейсов немецкой авиакомпании Lufthansa в Россию не была связана с событиями вокруг Беларуси: конфликт начался с того, что «Аэрофлот» пытался получить в Германии разрешение на увеличение грузопассажирских рейсов, но получил отказ — тогда-то российский регулятор и запретил влет самолетам Lufthansa, а немцы, в свою очередь, незамедлительно зеркально ответили «Аэрофлоту». Впрочем, конфликт быстро уладили и сейчас рейсы летают исправно.

Теги: #Навальный #"Единая Россия" #выборы в Госдуму #Чехия

Рубрика: Политика

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