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В деле о смерти актёра Большого театра во время спектакля появились странные выводы

Артист, на которого упала декорация, якобы был пьян. Как это связано с делом – неясно

Фото: Прокуратура г. Москвы, Facebook актера

Адвокат Андрей Алёшкин сообщил, что государственная инспекция по труду города Москвы установила, что актёр, погибший во время спектакля «Садко» в Большом театре, был нетрезв. 

Напомним, что мим Евгений Кулеш скончался в октябре после падения на него декорации. Сообщалось, что конструкция придавила ему шею.

«Госинспекция по труду города Москвы установила, что случай произошёл на производстве, однако также было установлено алкогольное опьянение средней степени тяжести. Но никто этого не заметил. Комиссия отметила, что в связи с этим виноватым признает погибшего»

, – цитируют «РИА Новости» адвоката матери погибшего. Также Алёшкин отметил, что в средней степени у человека отмечается нарушенной координацией движения, чего никто из свидетелей не заметил.

В Большом театре ситуацию не комментируют. Адвокат намерен оспорить выводы инспекции после получения официального акта.

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