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Невнимательность или «эффективный» менеджмент: Артисты просят Цискаридзе рассказать о причинах ЧП в Большом театре

Утверждается, что упавшая в итоге декорация цеплялась за световые приборы еще во время репетиции

Фото: АГН «Москва»

Николай Цискаридзе

Ранее «Собеседник» писал о смертельном ЧП в здании Большого театра, которое произошло во время спектакля. При смене декораций 9 октября конструкция свалилась на артиста мимического ансамбля Евгения Кулеша. Он скончался на месте.

Артист балета Николай Цискаридзе выразил соболезнования родственникам и близким погибшего, а также обвинил в произошедшем руководство учреждения.

«Вот к чему приводит “эффективная работа” менеджмента театра»

, – написал Цискаридзе в сторис Instagram.

Также артист выложил в своем аккаунте скрин сообщения от некой Елены, где сообщается, что сложнейший спектакль «Садко» ставился всего за месяц и в нынешнем сезоне было всего две репетиции. Также очевидица отмечает, что на одной из репетиций эта же декорация уже цеплялась за световые приборы.

«Не должны обвинить Женю или найти крайнего. Артисты будут делать все возможное, но Вы публичный человек и имеете какой-то вес», – обратилась Елена к Цискаридзе.

Другой анонимный коллега погибшего артиста сообщил в разговоре с «МК», что Евгений Кулеш стал жертвой собственной невнимательности. 

«Артист что-то перепутал и попал под эту стену. Ведь он должен был вывезти трон и отойти вперед, ближе к зрителям. А он, видимо, или не рассчитал свои действия, или перепутал и почему-то отошел назад. И вот на него эта стена и наехала», – уверен комментатор. Он же отметил, что декорация весила около десяти тонн.

Следственный комитет начал доследственную проверку по инциденту.

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