В Москве открылась выставка против насилия в отношении женщин, оказывающих интим-услуги
Маруся Морковкина, пережившая 10-летний опыт проституции, поделилась с москвичами своей болью
17 декабря во всеми проводят мероприятия ко Дню защиты секс-работников против насилия и жестокости. В этом году Москва присоединилась к ежегодному событию.
В столичной галерее «Это не здесь» 14 декабря открылась выставка Маруси Марковкиной – девушки из Краснодара, которая в прошлом оказывала секс-услуги.
В своих работах Маруся рассказывает о своем десятилетнем опыте в проституции. «Сюрреалистические флешбэки, натянутые на подрамники, это часть ее прошлой жизни. Объективируя свои воспоминания, Маруся избавляется от ран и боли, которые с ними связаны. Сюжеты полотен вгоняют в ступор каждого зрителя. Каждого, кто не имел опыта секс-работы», – говорится в аннотации выставки, предоставленной «Форумом секс-работников».
На открытии был представлен фильм о Марусе «Портрет знакомой проститутки», где девушка рассказывала об избиениях со стороны сутенёров и вывозе ее в лесополосу.
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Работы Маруси Морковкиной будут доступны для зрителя в окнах галереи до 20 декабря. Вход на выставку доступен только совершеннолетним.