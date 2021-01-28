В Москве открылась выставка против насилия в отношении женщин, оказывающих интим-услуги

17 декабря во всеми проводят мероприятия ко Дню защиты секс-работников против насилия и жестокости. В этом году Москва присоединилась к ежегодному событию.

В столичной галерее «Это не здесь» 14 декабря открылась выставка Маруси Марковкиной – девушки из Краснодара, которая в прошлом оказывала секс-услуги.

В своих работах Маруся рассказывает о своем десятилетнем опыте в проституции. «Сюрреалистические флешбэки, натянутые на подрамники, это часть ее прошлой жизни. Объективируя свои воспоминания, Маруся избавляется от ран и боли, которые с ними связаны. Сюжеты полотен вгоняют в ступор каждого зрителя. Каждого, кто не имел опыта секс-работы», – говорится в аннотации выставки, предоставленной «Форумом секс-работников».