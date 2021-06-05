За 2020 год в России составлено 4 256 протоколов за занятие проституцией

Адвокат инициативной группы «Форум секс-работников России» Марина Авраменко заявила в интервью с Sobesednik.ru, что статью КоАП об ответственности за занятие проституцией следовало бы упразднить.

«4 256 протоколов было составлено за занятие проституцией в 2020 году. С 2015 года, когда был пик – это можно посмотреть на сайте судебной статистики – было около 15 тысяч протоколов. И ежегодно снижались примерно на две тысячи эти показатели»

, – объясняет Марина Авраменко.

При этом правозащитница уверена, что на фоне пандемии число занятых в проституции людей наоборот выросло. По ее словам, в России их количество исчисляется миллионами. Такие низкие показатели по выписанным протоколам можно интерпретировать как коррупционную подоплеку в этой сфере, полагает адвокат.

Наличие административной статьи не позволяет женщинам, столкнувшимся с насилием, ограблением или иными преступлениями, обратиться за помощью в полицию. Таких потерпевших правоохранители чаще всего игнорируют.

Полное интервью с Мариной Авраменко о том, кто и как предлагает урегулировать статус проституции в России, читайте в ближайшее время на сайте Sobesednik.ru.