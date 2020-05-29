Воссоединение «Ленинграда», 95-летний Зацепин, триумф Агутина

В Кремлёвском дворце вручали национальную музыкальную премию «Виктория». Поп-братия привычным ручейком лилась по красной дорожке, потом все оказались на сцене. Несмотря на то, что прошлогодняя церемония прошла без зрителей, нельзя сказать, что публика соскучилась и интерес к поп-параду был очень большой. Однако кое-чем церемония всё-таки запомнилась.

Воссоединение группы «Ленинград»

Шоу на кремлёвской сцене начал Шнур вместе с… распущенной им группой «Ленинград». Заявлениям артистов о прекращении существования их коллективов верить не стоит. И роспуск — пиар, и возрождение — тоже. Другое дело, что «Ленинград» на «Виктории» выглядел явно не на полную мощность: видимо, кого смогли собрать, те и вышли на сцену. Скорее это была разовая акция, а спел Шнуров песню из «Кавказской пленницы» «Если б я был султан».