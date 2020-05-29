Воссоединение «Ленинграда», 95-летний Зацепин, триумф Агутина
Чем запомнилась музыкальная премия «Виктория»
В Кремлёвском дворце вручали национальную музыкальную премию «Виктория». Поп-братия привычным ручейком лилась по красной дорожке, потом все оказались на сцене. Несмотря на то, что прошлогодняя церемония прошла без зрителей, нельзя сказать, что публика соскучилась и интерес к поп-параду был очень большой. Однако кое-чем церемония всё-таки запомнилась.
Воссоединение группы «Ленинград»
Шоу на кремлёвской сцене начал Шнур вместе с… распущенной им группой «Ленинград». Заявлениям артистов о прекращении существования их коллективов верить не стоит. И роспуск — пиар, и возрождение — тоже. Другое дело, что «Ленинград» на «Виктории» выглядел явно не на полную мощность: видимо, кого смогли собрать, те и вышли на сцену. Скорее это была разовая акция, а спел Шнуров песню из «Кавказской пленницы» «Если б я был султан».
Триумф Агутина
Леонид Агутин получил сразу три награды, и все — в ключевых номинациях: «Песня года» («Включите свет»), «Лучший певец» и «Композитор года». «Мне никогда ещё не вручали награду за певца, - сказал Леонид. - То есть певцом ещё никогда не называли. Спасибо, я буду стараться».
Vivat, Зацепин!
Одним из самых почётных и одновременно самых скромных гостей церемонии стал 95-летний легендарный советский композитор Александр Зацепин, написавший не только «Если б я был султан», но и «Песенку о медведях», «Песню про зайцев», «Остров невезения», «Фильм, фильм, фильм», «Звенит январская вьюга», «Куда уходит детство» и много других блестящих песен на все времена. Радостно было видеть Александра Сергеевича в добром здравии, поднимавшегося на сцену и рассказывающего, как тщательно он подходил к работе над фильмами Гайдая, как читал сценарии и разговаривал даже с художниками. Зацепин вручил абсолютно заслуженный приз за лучший саундтрек 2021 года Николаю Расторгуеву из «Любэ» за песню «А река течёт».