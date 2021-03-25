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«Проще было с 70-летием поздравить»: Александр Розенбаум не понял, за что его наградили

Организаторы премии «Виктория» придумали слишком замысловатую номинацию

Фото: Константин Баканов

Александр Розенбаум получил в четверг в Кремлёвском дворце специальный приз «За уникальную гармонию песенной лирики и музыки» в рамках церемонии национальной музыкальной премии «Виктория».

- Очень сложно понять, что это, - сказал поднявшийся на сцену Александр Яковлевич. - Непонятно, что это за соединение песенной лирики и музыки. Проще было с 70-летием поздравить. Но спасибо.

После вручения группа Jukebox Trio, специализирующаяся на выступлениях с голосовой имитацией музыкальных инструментов, исполнила свою версию песни Розенбаума «Ау».

Александр Розенбаум также был номинирован и в одной из основных номинаций - «Городской романс года», однако проиграл там дуэту Любови Успенской и Николая Баскова «Большая любовь». В своей речи Басков отметил заслуги Розенбаума и слегка извинился за то, что приз мэтру городского романса не достался.

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