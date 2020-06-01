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Поэт пятилетки: миллиардер Михаил Гуцериев стал лауреатом своей премии в пятый раз подряд

Несмотря на отсутствие бизнесмена в зале, его поблагодарили со сцены 4 раза, не считая Баскова, который объявлял победителя

Фото: Global Look Press

Организованная при непосредственном участии нефтяного магната Михаила Гуцериева национальная музыкальная премия «Виктория» в номинации «Поэт года» снова досталась ему. Гуцериев уже много лет пишет песни по меньшей мере для половины российских поп-артистов.

На этот раз победителя объявил Николай Басков. «Слова – наверное, это то, что мы находим внутри себя, чтобы сказать все свои эмоции и мысли, как люди, - замысловато начал он, позабыв про шуточки и утонув в этих самых словах. Возможно от волнения. – А поэты это настоящие творцы, которые объединяют все свои эмоции и чувства, которые читают в наших мыслях».

Когда прозвучали фамилии номинантов, в зале закричали: «Агутин!» (до этого Леонид Агутин победил уже в трёх номинациях; и, кстати, он пока единственный, кому удалось взять «Поэта года», обыграв Гуцериева, это случилось на самой первой церемонии в 2016 году). А Басков признался: «Я прямо как перед алтарём сейчас стою».

Открыв конверт, Басков произнёс: «Я бы сказал словами из нашей с Любой (Успенской) песни: «Ну зачем слова? Всё ясно без слов. Поэтом года стал Михаил Гуцериев!!!» Бизнесмен на этот раз победил с песней «По камням по острым» в исполнении Филиппа Киркорова. Однако на сцену не поднялся: уже второй год подряд Михаил Сафарбекович не приезжает на премию, им же во многом организованную и профинансированную.

«Собеседник» снова замерил рейтинг благодарности (или гибкости, как угодно) поп-отрасли по отношению к Гуцериеву. В этот раз со сцены поэта-миллиардера поблагодарили 4 раза: Наталья Гордиенко (подопечная Киркорова, экс-участница «Евровидения» от Молдавии), сам Киркоров («это уже седьмая песня с ним»), Любовь Успенская (выигравшая вместе с Басковым номинацию «Городской романс года») и второй раз Киркоров (когда получал награду за «Музыкальное видео года»).

Победители премии «Виктория» определяются голосованием экспертов, в число которых входят артисты, продюсеры и журналисты. Президент премии Юрий Костин особо отмечает, что, в отличие от других премий, на «Виктории» победителей в номинациях не меняют, даже если артист высказывает своё пренебрежение и высокомерие и не приезжает за призом. Год назад не приехала группа Little Big, довольно высокомерно поговорив с организаторами. В этот раз в Кремль отказалась ехать Земфира («Лучший рок-исполнитель»).

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