Поэт пятилетки: миллиардер Михаил Гуцериев стал лауреатом своей премии в пятый раз подряд

Организованная при непосредственном участии нефтяного магната Михаила Гуцериева национальная музыкальная премия «Виктория» в номинации «Поэт года» снова досталась ему. Гуцериев уже много лет пишет песни по меньшей мере для половины российских поп-артистов.

На этот раз победителя объявил Николай Басков. «Слова – наверное, это то, что мы находим внутри себя, чтобы сказать все свои эмоции и мысли, как люди, - замысловато начал он, позабыв про шуточки и утонув в этих самых словах. Возможно от волнения. – А поэты это настоящие творцы, которые объединяют все свои эмоции и чувства, которые читают в наших мыслях».

Когда прозвучали фамилии номинантов, в зале закричали: «Агутин!» (до этого Леонид Агутин победил уже в трёх номинациях; и, кстати, он пока единственный, кому удалось взять «Поэта года», обыграв Гуцериева, это случилось на самой первой церемонии в 2016 году). А Басков признался: «Я прямо как перед алтарём сейчас стою».