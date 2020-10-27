«Относиться поспокойнее»: в Кремле поддержали эмигрировавшего Моргенштерна

Василий Вакуленко (Баста), получивший в четверг вечером национальную музыкальную премию «Виктория» в категории «Хип-хоп-исполнитель года», высказал мнение о том, что «талантливым и молодым» нужно дать «возможность ошибаться». Символично, что церемония проходила в Кремле.

В числе номинантов, кроме Басты, фигурировал и Моргенштерн, который покинул страну после ряда своих высказываний и реплики главы Следственного комитета Бастрыкина. Когда объявили номинанта Моргенштерна, кремлёвский зал поддержал его аплодисментами.

Получив приз, Баста, в частности, сказал:

- Хотелось бы, чтобы к талантливым, молодым относились поспокойнее, дали им возможность ошибаться.

Помимо Моргенштерна, уехавшего в Объединённые Арабские Эмираты, эмигрантом может стать ещё один популярный рэпер Элджей, которого видели в иммиграционном центре на Кипре. К Элджею у властей вопросы возникли ещё раньше.