«Относиться поспокойнее»: в Кремле поддержали эмигрировавшего Моргенштерна
Рэпер Баста сделал осторожное заявление в защиту коллег по цеху
Василий Вакуленко (Баста), получивший в четверг вечером национальную музыкальную премию «Виктория» в категории «Хип-хоп-исполнитель года», высказал мнение о том, что «талантливым и молодым» нужно дать «возможность ошибаться». Символично, что церемония проходила в Кремле.
В числе номинантов, кроме Басты, фигурировал и Моргенштерн, который покинул страну после ряда своих высказываний и реплики главы Следственного комитета Бастрыкина. Когда объявили номинанта Моргенштерна, кремлёвский зал поддержал его аплодисментами.
Получив приз, Баста, в частности, сказал:
- Хотелось бы, чтобы к талантливым, молодым относились поспокойнее, дали им возможность ошибаться.
Помимо Моргенштерна, уехавшего в Объединённые Арабские Эмираты, эмигрантом может стать ещё один популярный рэпер Элджей, которого видели в иммиграционном центре на Кипре. К Элджею у властей вопросы возникли ещё раньше.