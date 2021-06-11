"Просто убрали": Спектакли с Ольгой Бузовой во МХАТе отменили из-за выборов в Госдуму
"Театр становится местом проверки тех или иных политических решений", – считает заместитель худрука МХАТа Захар Прилепин
Показ спектакля «Чудесный грузин» с участием певицы Ольги Бузовой во МХАТе имени Горького в сентябре не состоится из-за выборов в Госдуму. Об этом сообщил заместитель худрука МХАТа Захар Прилепин, передает ТАСС.
«Спектакля не будет. Ни в сентябре, ни, возможно, даже в октябре. Решение Боякова. Это канун выборов. Этому уделяется слишком серьезное внимание, в том числе и моими политическими противниками. Я с ним даже не советовался на эту тему, просто я слышал, что он решил спектакль перенести», – сообщил Прилепин. Он пояснил, что если спектакль покажут накануне выборов в Госдуму, которые намечены на 17,18 и 19 сентября, «шум будет стоять с утра до вечера».
«Все будут пытаться топтаться на этой теме. Просто убрали эту тему и все», – отметил заместитель худрука МХАТа.
Также Прилепин рассказал, что попросил Боякова «докрутить кое-какие вещи» в спектакле. По его словам, в постановке есть «легкий комический эффект» при подаче образа Ленина и Крупской, что, на его взгляд, неприемлемо.
«Сейчас театр становится местом проверки тех или иных политических решений или тенденций. Мощнейший общественный контроль за всем», – пояснил Прилепин.
Премьера спектакля об Иосифе Сталине «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой в роли певицы Бэллы Шанталь состоялась 11 июня. Позже стало известно, что театр заключил с артисткой контракт еще на два показа спектакля – 17 и 18 сентября.
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Рубрика: Культура и ТВ