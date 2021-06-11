Сегодня, в 7:48

"Просто убрали": Спектакли с Ольгой Бузовой во МХАТе отменили из-за выборов в Госдуму

"Театр становится местом проверки тех или иных политических решений", – считает заместитель худрука МХАТа Захар Прилепин

Фото: Global Look Press

Показ спектакля «Чудесный грузин» с участием певицы Ольги Бузовой во МХАТе имени Горького в сентябре не состоится из-за выборов в Госдуму. Об этом сообщил заместитель худрука МХАТа Захар Прилепин, передает ТАСС.

«Спектакля не будет. Ни в сентябре, ни, возможно, даже в октябре. Решение Боякова. Это канун выборов. Этому уделяется слишком серьезное внимание, в том числе и моими политическими противниками. Я с ним даже не советовался на эту тему, просто я слышал, что он решил спектакль перенести», – сообщил Прилепин. Он пояснил, что если спектакль покажут накануне выборов в Госдуму, которые намечены на  17,18 и 19 сентября, «шум будет стоять с утра до вечера».

«Все будут пытаться топтаться на этой теме. Просто убрали эту тему и все», – отметил заместитель худрука МХАТа.

Также Прилепин рассказал, что попросил Боякова «докрутить кое-какие вещи» в спектакле. По его словам, в постановке есть «легкий комический эффект» при подаче образа Ленина и Крупской, что, на его взгляд, неприемлемо.

«Сейчас театр становится местом проверки тех или иных политических решений или тенденций. Мощнейший общественный контроль за всем», – пояснил Прилепин.

Премьера спектакля об Иосифе Сталине «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой в роли певицы Бэллы Шанталь состоялась 11 июня. Позже стало известно, что театр заключил с артисткой контракт еще на два показа спектакля – 17 и 18 сентября. 

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 12 часов назад

Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Общество 17 часов назад

Гостиница РПЦ, которой управляет монахиня на Mercedes, за год получила миллионы рублей от властей Москвы

Расследование 5 дней назад

Росреестр спрятал недвижимость семьи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Расследование 1 неделю назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Происшествия 3 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Культура и ТВ 11 часов назад

"Хочу стать новой Катей Огонёк": Марина Клещёва намерена снять собственный клип

Шоу-бизнес 12 часов назад

Анастасия Волочкова: "Эти вакцины могут провоцировать впоследствии ВИЧ"

Шоу-бизнес 17 часов назад

Брат Владимира Кузьмина: "До сих пор дружу со всеми его бывшими, включая Пугачеву!"

Культура и ТВ 17 часов назад

В День рождения Татьяну Лазареву "плющит"

Туризм 17 часов назад

"Закройте Крым с такими ценами на пару лет – пусть поголодают!" В Сети обсуждают слова Аксенова о возможном закрытии турсезона

Культура и ТВ 20 часов назад

Репортаж со съемок нового сезона сериала "Сваты": Эксклюзив Sobesednik.ru

Туризм 21 час назад

Половина россиян хотят стать космическими туристами, но большинство пугает цена вопроса

Культура и ТВ 22 часа назад

Киноэкскурсия: "Кавказская пленница" полвека спустя

Спорт 22 часа назад

МОК: флаги России в Токио можно будет размещать на официальных гостиницах Олимпиады

Культура и ТВ 1 день назад

Орех Никулина, телепорт Шурика и знаменитый камень Нины: по следам "Кавказской пленницы"

Шоу-бизнес 1 день назад

Ксения Собчак: Нелюбовь народа меня кормит и поит

Шоу-бизнес 1 день назад

Россияне за 5 лет серьезно полюбили русскую поп-музыку вместо иностранной

Шоу-бизнес 1 день назад

Звёзды Инстаграма в купальниках

Культура и ТВ 1 день назад

Актеры в масках владельцев Facebook, Twitter и YouTube жестоко обращались с петербурженками

Культура и ТВ 1 день назад

Сын Людмилы Касаткиной ответил Юлии Латыниной про детей в концлагере

Культура и ТВ 1 день назад

Чайковский и Моргенштерн вошли в топ-3 популярных российских музыкантов за рубежом

Туризм 1 день назад

Топ-5 стран, которые принимают россиян без ПЦР-тестов

Шоу-бизнес 1 день назад

Родственника Панайотова похоронили рядом с Началовой

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика