Врачи оценивают состояние Петра Мамонова как крайне тяжелое

Поэт и актер Петр Мамонов, который находится в больнице с COVID-19, вновь переведен на ИВЛ.

Как пишет ТАСС со ссылкой на жену и менеджера артиста Ольгу Мамонову, в настоящий момент он остается в медикаментозном сне, его состояние медики оценивают как крайне тяжелое. «Была попытка потихоньку выводить, но вчера все вернули обратно», – рассказала Ольга Мамонова.

«Я чувствую колоссальную поддержку от людей, от поклонников, огромную любовь, это позволяет держаться», – отметила супруга поэта.

Напомним, 1 июля стало известно о том, что 70-летний основатель группы «Звуки Му» госпитализирован в больницу в Коммунарке и помещен в реанимацию в тяжелом состоянии. Через два дня после того, как появилась новость о болезни Петра Мамонова, президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении актера Орденом Дружбы.