Почему Путин наградил находящегося в реанимации Мамонова орденом

Владимир Путин внезапно подписал указ о награждении Петра Мамонова Орденом Дружбы. Это произошло вскоре после того, как интернет взорвался: музыкант и актёр лежит в больнице в «Коммунарке» с коронавирусом в тяжёлом состоянии.

Возможно, указ был подготовлен заранее, но более вероятным представляется, что решение спонтанное и, получается, скандальное. Стоит вспомнить, что жена Петра Николаевича Ольга недавно публично возмутилась тем, что ему не дают никаких званий. В интервью Sobesednik.Ru она тогда пояснила, что имела в виду и почему решила выступить с таким «нескромным» месседжем к властям.

Тогда же министр культуры Ольга Любимова быстро отреагировала на это, заявив, что все документы подготовлены и собраны, осталось дождаться решения экспертного совета. Но экспертный совет, в отличие от министра, судя по всему, с этим затянул. Или, во что не хочется верить, имел особое мнение в отношении заслуг Петра Николаевича.

Мы все очень хотим, чтобы Мамонов, на долю которого приходится немало испытаний (в 2019 году перенёс инфаркт и уже не может выступать с некоторыми своими программами), выздоровел. Но власть как бы говорит нам: ребята, мы не хотим попадать в ситуацию, когда жена просила нас (и не без оснований) о звании, а мы не смогли наградить человека при жизни. Обойти процедуры с «заслуженным» и тем более «народным» нельзя, а орден вручить можно. Так что, госчиновникам сейчас нужно молиться о здоровье Петра Николаевича особо усердно, хотя, зная набожность Мамонова и циничность чиновников, звучит это, конечно, зловеще.