Лидер группы "Звуки Му" Петр Мамонов находится в реанимации из-за COVID-19

Актер и музыкант Петр Мамонов уже пять дней находится в реанимации из-за коронавируса. Об этом «Интерфаксу» рассказала его жена Ольга Мамонова.

По словам Ольги Мамоновой, сейчас он находится в реанимационном отделе главной больницы страны по борьбе с COVID-19 в Коммунарке. Его самочувствие плохое.

Как сообщила его жена каналу РЕН-ТВ, Петр заболел десять дней назад, сначала у него была температура, которую они сбили, но позже ему стало еще хуже и пришлось вызвать скорую. Супруга артиста также рассказала, что они оба не вакцинировались от COVID-19 и последнее время находились вместе в деревне.

Петр Мамонов — известный российский актер и музыкант. Лидер и основатель группы «Звуки Му».

14 апреля лидеру группы «Звуки МУ» исполнилось 70 лет, в связи с этим он дал откровенное интервью Ксении Собчак, в котором рассказал, как по молодости баловался запрещенными веществами, пил и куролесил, а потом пришел к вере и остепенился.