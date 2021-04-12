"У меня были самые красивые телки": Петр Мамонов рассказал, как ходил "по девочкам"

14 апреля Петр Мамонов отмечает 70-летие, в связи с чем он дал откровенное интервью Ксении Собчак.

Руководитель группы «Звуки МУ» рассказал, как по молодости баловался запрещенными веществами, пил и куролесил, а потом пришел к вере и остепенился.

– Если в человеке не заглушен голос совести, то он рано или поздно встанет на верный путь, – заверил Мамонов.

А затем рассказал, как однажды на гастролях в Риме два часа ползал в кустах из-за передозировки наркотиками. Вспомнил Мамонов и о том, как кадрил элитных девочек и водил их в ресторан гостиницы «Россия», который в тусовке называли «Шизовник». Там в 70-е собиралась тогдашняя московская богема: блатные, фарцовщики и артисты со своими подругами.

– У меня были самые красивые телки, – признался Петр Николаевич.

– Я обычно «брал» их поэтически: клубника, любовь, вот это все, я был очень изысканный… Я влюблялся по-честному. Но это были такие девчонки, не то что проститутки, но из центра такие. Центровые, самые красивые. Деньги, конечно, не последнюю роль играли там.

Также Мамонов порассуждал о том, какой должна быть настоящая женщина, и согласился с мнением покойного священника Дмитрия Смирнова, который говорил, что «женщина слабее умом» и что ей совершенно не нужно образование.

По словам Мамонова, на первом месте у женщины должен стоять Бог, потом муж, семья, а уж потом – работа и образование. По мнению музыканта, образованных самодостаточных женщин трудно любить.

– Только в семье человек может быть по-настоящему счастлив, – подытожил Мамонов.

Прошелся Петр Николаевич и по представителям нетрадиционной ориентации, сообщив, что они занимаются грехом и идут против природы. А еще обозвал их неприличным словом и пообещал, что они не попадут в Царство Божие.

– Я старый московский центровой пацан! Вот мы так их называли, – отрезал Мамонов. – Это не человеконенавистничество, это ненавистничество греха.

На вопрос о том, что будет делать Мамонов, если к нему придет его внук и скажет, что он гей, тот с улыбкой ответил:

– Я ему по морде дам и очень сильно. И буду бить до тех пор, пока не убью. Но это я шучу.