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Меньшов не хотел умирать: Сафронов рассказал о последнем разговоре с режиссером

По словам художника, во время его последней встречи с Владимиром Меньшовым режиссер был полон жизни и оптимизма

Фото: Global Look Press

Смерть режиссёра Владимира Меньшова стала шоком для многих. Хоть все и знали, что он в больнице, борется с коронавирусной инфекцией – но до последнего надеялись, что организм Владимира Валентиновича справится с коварной болезнью. Не справился… Самый знаменитый художник России Никас Сафронов, которые долгие годы дружил с Меньшовым, рассказал, каким он был – простым, принципиальным и очень любящим жизнь...

– Мы с Меньшовым познакомились много лет назад на «Кинотавре» – оказались в общей компании, – вспоминает Никас. – Володя мне сразу понравился – глубокий, интеллигентный, эрудированный, прекрасный рассказчик. А вот он ко мне поначалу был настроен настороженно, с каким-то недоверием.

После пары скептических замечаний в свой адрес Сафронов не выдержал и высказал мнение о том, что режиссер по каким-то причинам предвзято относится к художнику. Такая откровенность понравилась Владимиру Валентиновичу – он даже засмеялся: «Возможно, ты и прав». И тогда Никас предложил сделать набросок портрета Меньшова.

– Набросок ему очень понравился, а по возвращении в Москву Володя пришел ко мне в гости, познакомился с моим творчеством – и извинился за то, что поначалу с недоверием воспринял меня, – продолжает народный художник РФ. – Так зародилась наша дружба.

С тех пор он периодически захаживал ко мне домой, иногда бывал на новогодних вечеринках, мы ходили друг к другу на дни рождения.

В последний раз как раз и виделись осенью – на его празднике.

– С виду простой, внутри Володя был совсем не простым – очень глубоким, человеком с уникальной памятью и огромной эрудицией, своим восприятием мира и передачей его через экран. Он был твердых правил – мог отказаться от выгодного для него предложения, если оно шло вразрез с его принципами, – говорит живописец.

Никас вспоминает, как во время их последнего с Меньшовым разговора режиссер был полон жизни – он с оптимизмом смотрел в будущее, строил планы и, несмотря не немолодой возраст, вообще не задумывался о смерти

– Володя очень много говорил о дочке – о Юле. Он всю жизнь был предан своей семье, боготворил жену, обожал дочь, – делится с нами Сафронов. – Он всегда в первую очередь хотел, чтобы его любимые женщины были счастливы – и все делал для этого. Юле сейчас очень непросто: мама в больнице, папы не стало. Ей потребуется много сил, чтобы пережить эти дни, – они с отцом были очень близки.

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