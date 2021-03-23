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Каким нам запомнится Владимир Меньшов

Лучшие киноработы режиссера

Фото: Instagram

В 1981 году фильм «Москва слезам не верит» (1979) был удостоен премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. О награде режиссер узнал случайно от коллег. Владимир Меньшов сумел рассказать в своих фильмах о самом главном в жизни. Любви Дружбе. причем простым, понятным языком кинематографа. И так ярко, душевно, что люди и плакали и смеялись. верили в доброе и вечное. В основе этих фильмов - уникальный талант Владимира Меньшова. Память о нем его - всенародно любимые фильмы.

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