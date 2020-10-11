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"Ушла эпоха доброго кино": звезды и поклонники провожают Владимира Меньшова

Добрые слова памяти режиссеру высказывают в том числе и политические соперники

Фото: Global Look Press

Коллеги и почитатели творчества Владимира Меньшова продолжают выражать скорбь по поводу смерти актера. Напомним, что Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

«Мой любимый Режисер, артист, человек, ЛИЧНОСТЬ! Ушёл…. Светлая память. Он прожил прекрасную жизнь. Таких как он нет и не будет», – пишет телеведущая Первого канала Светлана Зейналова.

«Ушла эпоха хорошего, доброго кино, которое мы все с удовольствием пересматриваем сотни раз и знаем наизусть каждый кадр. Ваши фильмы помогают нам жить и бороться с действительностью, они приносят радость, улыбку и слёзы», – пишет поклонник актерского мастерства Меньшова Антон Гуриев в Instagram.

Националист и организатор «Русского марша» Дмитрий Демушкин тоже почтил память актера, хоть и признал, что они не были единомышленниками:

«Мы не были соратниками и спорили о политики, но человек был необычайно интересный. Приношу свои искренние соболезнования семье и близким»

Кто-то из отечественных пользователей даже успел обвинить дочь актера в неправедной скорби, якобы телеведущая Юлию Меньшова посмела оформить пост в Instagram в день смерти отца. Актриса выложила два черно-белых фото отца и видео-отрывок из фильма «Любовь и голуби»: «Все, все. Все».

Коллектив «Мосфильма» уже выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким артиста.

Владимир Меньшов сыграл в более чем сотне фильмов. Среди самых полюбившихся россиянам такие картины как «Москва слезам не верит», «Розыгрыш», «Ширли-мырли».

Зимой Владимир Меньшов вступил в объединенную партию «Справедливая Россия – За правду» и планировал вступить в ряды депутатов Госдумы.

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