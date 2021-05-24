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Сталин + Бузова = касса

Во МХАТе состоялась премьера спектакля "Чудесный грузин" о молодости будущего вождя Страны Советов Иосифа Сталина

Фото: Андрей Струнин

Во МХАТе имени Горького состоялась премьера спектакля «Чудесный грузин» о молодости будущего вождя Страны Советов Иосифа Сталина. Одну из ролей – певицу кабаре, шпионку Бэллу Шанталь – играет бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», певица и блогер Ольга Бузова.

Продюсер Иосиф Пригожин уже поделился с журналистами, что изначально эту роль предлагали его супруге – певице Валерии. Но не случилось. И вот роль досталась Бузовой. Говорят, что гонорар светской львицы – около 500 тысяч рублей за два премьерных спектакля.

Премьера вызвала большой интерес – камеры, фотографы: а как же, Бузова в театральной жизни! МХАТ Горького и до этого привлекал довольно много медийных лиц в свои спектакли. В этом смысле Бузова – своего рода черный квадрат Малевича: медийнее придумать уже сложно. Общественность разделилась на два лагеря. Одни предсказуемо считают, что таким пустышкам, как Бузова, торгующим хайпом, не место на театральных подмостках. Другие, напротив, увидели в этом нечто позитивное с точки зрения привлечения в театры поколения инстаграмщиков. Театр уж точно добился чего хотел: «Чудесный грузин» стал едва ли не главным культурным событием недели, правда, к искусству этот интерес имеет мало отношения. Бузовой-то в принципе все равно: петь, танцевать или делать что-нибудь еще.

Откровенно говоря, новое руководство МХАТа Горького поначалу, когда сменило Татьяну Доронину, совершенно не производило впечатления расчетливых менеджеров, готовых ломать консервативное театральное искусство в угоду хайпу. Однако спектакль с Бузовой, которая играет небольшую роль и не слишком чем-то выделяется среди прочего актерского ансамбля, окончательно застолбил за вторым МХАТом имидж площадки для громких имен. Разумеется, помимо Бузовой, столь же громким и не менее скандальным персонажем является Сталин.

Действие спектакля происходит в Батуми. Молодой Иосиф Джугашвили, внимая речам Владимира Ленина (который якобы и называл Сталина «чудесный грузин»), призывает всех выходить на баррикады. Спектакль выглядит... самодеятельным. Впечатление, что это какой-то недоделанный мюзикл. Но художественный руководитель театра Эдуард Бояков уверен: это...

– ...рассматривание Сталина с разных сторон, в деталях. Мы не ставим диагнозы. Мы разобрали Сталина на части, как часовой швейцарский механизм. И показываем, как одна шестеренка цепляется за другую, как складываются все детали в одно целое,

– говорит Эдуард Владиславович.

– Иосиф Джугашвили – неоднозначный персонаж в нашей истории, и Ольга Бузова – тоже в истории современной России. Это два представителя разных эпох, – считает режиссер спектакля Рената Сотириади.

Сама Бузова, разумеется, больше в образе в интернете, чем на сцене.

– Это такой шанс, это такое событие! Я испытываю ощущение счастья. Я прикоснулась к искусству! Ощущаю это каждый день, когда приезжаю во МХАТ, каждый день, когда занимаюсь с педагогами по актерскому мастерству, по вокалу, по пластике, – делилась со своими поклонниками в сети Ольга.

На ближайшие спектакли «Чудесного грузина» билеты уже не купить. С точки зрения привлечения внимания к театру и кассовых сборов Бояков, бесспорно, угадал с Бузовой. С другой стороны – театр ли это?!

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» 22-2021 под заголовком «Сталин + Бузова = касса».

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