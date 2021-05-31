"Просто омерзительно!": Бузова подаст в суд на Губерниева

Громкий скандал между Ольгой Бузовой и Дмитриевым Губерниевым продолжает набирать обороты.

Напомним, что вчера в студии «Матч-ТВ» телеведущий довел Бузову до слез, спросив, продолжает ли она пить коньяк по утрам. В этот момент с Ольгой случилась истерика. Друзья певицы уверяют: она должна подать на Дмитрия в суд.

– Я смотрела этот эфир и была просто в ужасе, – говорит звезда канала ТНТ Александра Кошкина. – То, как вел себя Губерниев, просто омерзительно! Так низко для мужчины! Я больше трех лет работала с Ольгой в шоу «Бородина против Бузовой» и никогда не видела ее подшофе. Ольга – большой профессионал, трудяга. Она вечером давала концерт, ночью летела в самолете, а уже днем была на площадке и снимала по две программы. Какой мужчина выдержит такой график? А Ольга выдерживала!

Губерниев, видимо, завидует ее популярности. Потому что его знают в основном любители биатлона. А ему, как я считаю, захотелось обратить на себя внимание миллионов поклонников Бузовой, – заметила Кошкина.

Очень жаль, что Ольге приходится постоянно страдать из-за недомужчин, которых в нашей жизни становится все больше, – вздыхает Кошкина. – Но она сильная девочка, справляется с хамами. Хотя это так непросто. Я ей написала: «Оля, тебе нужно подать в суд на Губерниева!». Насколько я знаю, такие мысли в ее окружении есть. Поймите, оставлять безнаказанным хамство ни в коем случае нельзя.

Дмитрий попутал берега. И за это он должен понести наказание. Я считаю, что он должен выплатить Оле компенсацию за моральный ущерб. Думаю, пяти миллионов будет достаточно.

Сама Ольга не скрывает: на съемках она испытала дикий стресс. Чтобы его снять, Бузова отправилась на шоппинг. А на «Матч ТВ» она впредь ходить зареклась.