"Губерниев любит хайпить на негативе": лыжник Мальцев сцепился с комментатором

Лыжник Артем Мальцев и комментатор Дмитрий Губерниев умудрились обменяться колкостями, но при этом оба сохранили хорошую мину.

Во вторник лыжник Артем Мальцев в отсутствие приболевшего лидера сборной России Александра Большунова выиграл индивидуальную гонку на чемпионате страны. Как водится, после финиша он дал комментарий журналистам. Теперь не разберешь, чего их понесло в сторону вопросов про комментатора Дмитрия Губерниева, но Мальцев наговорил, пожалуй, лишнего.

«Что я думаю по поводу фразы Губерниева, что лыжи никогда по популярности не догонят биатлон? Я не обращаю внимания, что он там говорит, он эмоциональный человек, он любит хайпить на негативе. Я не читаю, что он говорит, особо стараюсь не следить, мне это не интересно», – передает слова Мальцева издание «Sport24».

Ответ Губерниева не заставил себя долго ждать. Дмитрий не из тех, кто проглотит и не подавится.

«Ещё один внимания не обращает! Артём понимает: если он про меня не скажет, никто про него ничего не напишет...» – отозвался комментатор в своём телеграм-канале.

В этот момент публика почувствовала, что запахло жареным – скандальчиком на ровном месте, и принялась запасаться попкорном. Все-таки не каждый день обмениваются колкостями один из лидеров сборной России, пусть и по лыжным гонкам, и голос отечественного биатлона. Но…

Лыжник Артем Мальцев

«Ой, Артём Мальцев позвонил, извинился и сказал, что он не это имел в виду...» – чуть позже выложил сообщение Губерниев.

Вот и получается, что Мальцев и Губерниев обменялись колкостями, но на выходе никто ни на кого не в обиде, и оба сохранили лицо. А ведь как все перспективно начиналось… И все же, слово не воробей, и теперь их из Сети уже ничем не вытравишь.