"Мы уже всё проиграли, будьте свободными": в провале российских биатлонистов обвинили горы и Губерниева

После неудачного чемпионата мира, на котором сборная России пролетела мимо медалей во всех гонках, члены команды переругались между собой, ища виноватых.

Тренеры против спортсменов

На чемпионате мира в словенской Поклюке показалось, что лидер сборной Александр Логинов разучился стрелять. Ни на одной из трех личных гонок он не поднялся выше 10-го места. Причину сразу нашел тренер мужчин Юрий Каминский. По его мнению, причина в том, что Логинов тренируется отдельно от команды со своим личным тренером. «Он сотрудник Центра спортивной подготовки и обязан отчитываться, если получает там зарплату», – взорвался Каминский, говоря о Логинове. Тот, как обычно, молчит.

Спортсмены против тренеров

Еще один повод поссориться – то, что сборная целый месяц готовилась в очень странных условиях: на высокогорье, прямо у арены словенской Поклюки.

Считалось, что так спортсмены адаптируются к условиям и изучат трассу, но все оказалось сложнее. Постоянное нахождение на пике сильно било по самочувствию.

После 11-го места в сингл-миксте Евгения Павлова не стала сдерживаться и дала несколько огненных интервью. По ее словам, «в тренерском штабе никто никого не слышит», а жить на высоте было невыносимо: «Спать не могу, ноги отнимаются». Конечно, о тренировках и высоких результатах в таком случае не могло идти и речи. По словам спортсменки, она пыталась поменяться с врачами команды, которые жили у подножия скал, или была готова поселиться там за свой счет, но эти просьбы остались без ответа.

Тренеры против тренеров

Далеко не все тренеры были за то, чтобы провести месяц в экстремальных условиях. Например, это не входило в планы старшего тренера женской команды Михаила Шашилова. На время подготовки он планировал остаться в более комфортной итальянской Антерсельве.

Поехать в горы решил главный тренер Валерий Польховский.

Сейчас он обвиняет коллег, которые не настояли на своем мнении: «С корабля побежали люди. Я только из прессы узнал, какие у них были планы».

Экс-тренеры против журналистов

Ситуация в сборной напоминает ту, про которую рассказывал бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер: «В российском биатлоне сложно работать из-за размытой схемы контроля. Формально за всё отвечает старший тренер команды, а на практике вмешиваются личные тренеры, спонсоры, губернаторы». Правда, теперь экс-наставник нашел еще одну помеху. «Дмитрий Губерниев плохо влияет на российский биатлон, – сказал Пихлер. – Он даже не понимает, какое давление он оказывает на спортсменов».

Справедливости ради, Дмитрий Губерниев не сильно критиковал биатлонистов после провального чемпионата мира:

«Ребята, мы уже всё проиграли, будьте свободными».

Ниже падать всё равно некуда.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №07-2021 под заголовком «Биатлонисты испустили командный дух».