Чемпионат мира или войны? Россия – в центре скандала главного турнира по биатлону

Главный биатлонный турнир стал самым скандальным для сборной России за последние годы.

Промах на старте

Чемпионат мира по биатлону начался с неожиданного краха в смешанной эстафете. Сборная пришла к финишу 9-й, хотя еще в январе побеждала в этой дисциплине на Кубке мира. Старт получился смазанным, несмотря на то, что с 25 января команда жила и готовилась прямо на стадионе в Словении.

– Кроме как провалом девятое место не назвать. Почти никто не стрелял как следует. Для того чтобы бороться за медали, надо на всех огневых рубежах стрелять на ноль. Чемпионат только начинается, хочется верить, что ребята еще соберутся, – считает глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

Флаг заклеили и заклеймили

Формально (из-за запрета Всемирного антидопингового агентства (WADA) на нашу государственную символику) никакой сборной России на чемпионате мира вообще нет. Спортсмены выступают как команда Союза биатлонистов России (СБР).

Однако уже после начала турнира выяснилось, что триколор есть и на логотипе СБР. На экипировке его срочно пришлось заклеивать скотчем.

– Не думаю, что это серьезная проблема, но если Международный союз биатлонистов спохватился уже после начала чемпионата мира, то здесь нужно говорить об их профнепригодности, – считает Дмитрий Васильев. – Они же сами пропустили этот момент.

Единственное, где разрешили использовать белый-синий-красный цвета – это автомобили команды.

Устроили охоту на чиновников

Чемпионат мира проходит на фоне скандала в мировом биатлоне. Недавно в коррупции был обвинен бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг. По мнению спортивного суда, в период с 2012 по 2017 год он покрывал использование допинга российскими спортсменами за взятки. Спортивный чиновник их якобы получал не деньгами, а услугами проституток и приглашением поохотиться на медведя.

Губерниева сделали мишенью

Прямо перед турниром шестеро заслуженных советских биатлонистов вспомнили о старой, но не доброй традиции коллективных писем. Через личный сайт бывшего главы СБР Александра Тихонова они призвали комментатора Дмитрия Губерниева воздержаться от дерзости и оскорблений в репортажах: «Из-за ваших высказываний и постоянного самолюбования вас уже ненавидят миллионы любителей спорта».

Дмитрий Губерниев

Позже олимпийский чемпион Анатолий Алябьев сказал, что не подписывал никаких писем, и извинился перед комментатором. Зато другая чемпионка Игр – Анфиса Резцова, фамилии которой изначально не было в списке, сказала, что полностью поддерживает призыв.

Так что «стреляющих» осталось шестеро – более чем достаточно для биатлонной мишени.

Заслуженный тренер России Владимир Аликин напомнил, как Губерниев по ходу репортажа назвал «свиньей» Мартена Фуркада, за что потом комментатору пришлось извиняться.

Сам Губерниев высмеял авторов письма в своих соцсетях: «Такие же прекрасные люди травили Ахматову и Зощенко, Сахарова и Пастернака!»

Чайковский против «Катюши»

Песня «Катюша», которая теперь будет звучать для наших победителей вместо гимна России, на биатлоне пока не прозвучала. Не прозвучит она и на ЧМ по конькобежному спорту. Конькобежцы решили пойти своим путем и утвердили официальным гимном отрывок из концерта Петра Чайковского. Сделать выбор в пользу композитора призвала и знаменитая Татьяна Тарасова.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №06-2021 под заголовком «Чемпионат мира или войны?».