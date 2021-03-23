"У России шансы выйти в плей-офф очень небольшие!" Лоза дал прогноз по Евро-2020

Сегодня стартует чемпионат Европы по футболу. Это событие должно было состояться еще год назад, но было перенесено из-за пандемии коронавируса. Впервые у турнира нет принимающей стороны, а матчи пройдут в десяти странах. Один из главных футбольных болельщиков из шоу-бизнеса Юрий Лоза рассказал Sobesednik.ru о своих ожиданиях от чемпионата и дал прогноз для российских футболистов в предстоящих матчах.

В этом году во второй раз за 60-летнюю историю турнира на групповой стадии сыграют не 16 команд, а целых 24. Они разделены на шесть групп. В плей-офф пройдут 16 сборных – по два лидера из каждой группы и четыре команды, которые займут третьи строчки с самым лучшим результатом. Россия вошла в группу B. Нашими соперниками являются Бельгия, Дания и Финляндия. Юрий Лоза считает, что в этих условиях нашим игрокам придется приложить немало усилий, чтобы просочиться в плей-офф.

– Шансы у нас небольшие, – вздыхает 67-летний певец. – А все потому, что в нашей группе играет Бельгия. Это одна из самых сильных команд в мире сейчас. Мы с ними никогда толком не играли.

Вторые две команды – тоже не мальчики для битья. И датчане, и финны очень неплохо играли в последнее время, выдавали яркие матчи. Так что нам остается надеяться на везение.

На выход Бельгии в плей-офф артист не сомневается.

– Эта команда выйдет без проблем, – продолжает наш собеседник. – А наша проблема в том, что мы с бельгийцами играем первыми. Именно на первые два матча они бросят свои силы, а на последний уже выйдут расслабленными.

Поэтому команде, с которой Бельгия будет играть третий матч, повезет – они смогут в ничью отойти, заработать лишнее очко с Бельгии. Так что турнирный расклад не в нашу пользу.

Именно бельгийскую команду Лоза считает одной из самой сильной в чемпионате.

– Вся сборная Бельгии играет в топовых клубах мира, – поясняет артист. – А наши играют дома. Это совершенно разные уровни. Плюс, у Бельгии всегда был очень сильный тренерский штаб.

Бывает такое, что игроки сильные, а командности не хватает. Например, Бразилия раньше обладала великолепным набором игроков, но командную игру они построить не могли.

Каждый старался показать себя. Это было давно. Тогда считалось, что Бразилия играет по наитию: покатило-не покатило. А потом бразильцы вместе со своими тренерами прошли европейскую школу и сейчас Бразилия играет лучше. У Бельгии тоже на первом месте тактика, командная игра, а потом уже личные амбиции.

Несмотря на свой неутешительный прогноз для нашей страны, Юрий Лоза все равно на чемпионате Европы будет болеть за Россию.

– Боление ведь существуют отдельно от класса игры, ее качества, – констатирует артист. – Люди болеют за своих вне зависимости от того, как они играют.

Если обратить внимание на трибуны во время матчей, можно увидеть, что болельщики как правило и на поле-то не смотрят.

Они заняты своими кричалками, баннерами, раздеваниями, какими-то взмахами рук. Я тоже, конечно, буду возмущаться, возможно, недоумевать, но все равно буду болеть за наших!