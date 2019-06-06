Больной актер из "Убойной силы" попросил помочь ему деньгами на лечение вопреки желанию жены

«Евгений Борисович, здравствуйте. Вы меня узнали? – обратился я к нему. – Это я, Марк Горонок». Он задумался… «Ну как же, как же, конечно, помню тебя», – произнёс он спустя несколько секунд. – «Дядя Женя, мы много раз с вами встречались». «Да, да, конечно, – ответил он. – Что хотел, дорогой?»

Речь дяди Жени была замедлена, он часто задумывался. Прежде всего я поинтересовался о его здоровье.

«Ничего, помаленьку», – протяжно ответил он. «Дядя Женя вам помощь нужна?» – спросил я. «Помощь всегда нужна в моей ситуации», – улыбнувшись, ответил он. И как-то даже посветлел.

«Дядя Женя, я очень переживаю за ваше здоровье и считаю своим долгом помочь вам подключить друзей, добрых людей, которые бескорыстно вам готовы помочь. Я очень хочу быть полезным вам, но ваша супруга не хочет ни с кем категорически общаться, ей не нужна никакая поддержка. Она гонит прочь и нас, и прессу, а вы ведь публичный человек, всегда с радостью общались с людьми», – сказал ему я.

– Вы спросили, общается ли Гладышев со своим сыном?

– Разумеется. Ходили слухи, что они в плохих отношениях. В наших кругах поговаривают, что сынок якобы присвоил деньги отца, которые предназначались для реабилитации. Но не хочется верить, я надеюсь, что это всего лишь грязные слухи.

«Если нужно, мы всегда с ним можем связаться», – сказал мне дядя Женя, опустив голову. Я заметил, что он погрустнел. «Телефон сына у Леночки», – добавил он тихо.

– Марк, как Евгений Борисович отреагировал на то, что Елена отказывается с кем-либо встречаться?

– Он сказал, что это странно. «Ничего не понимаю, – произнес дядя Женя. – Леночка – прекрасная женщина и очень общительный человек. Знаешь что, а позвони мне сегодня вечером, мы всё обсудим».

Как мы и договаривались, я позвонил, но мой звонок был резко сброшен. Пытался писать смс, но их никто не читает, похоже, меня заблокировали.

Не нравится мне та история! Ой, не нравится! Всё это напоминает схему, когда актёров ограждают от друзей, провоцируют конфликты с детьми. И как правило, заканчивается это плачевно, – отметил Горонок.

Мне так и не ясно, какую роль в судьбе дяди Жени играет его супруга и почему она никого к нему не подпускает. Я заметил, что Евгений Борисович явно нуждается в людях и человеческом общении. Зачем же человека этого лишать? Тем более человека творческого? Мы все желаем дорогому нашему дяде Жене здоровья и добра и призываем Елену вести себя более открыто, принять помощь, которая ее мужу просто необходима.