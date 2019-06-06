Больной актер из "Убойной силы" попросил помочь ему деньгами на лечение вопреки желанию жены

Вызвавшийся помочь своему коллеге актер Марк Горонок, звезда фильмов «Все будет хорошо» и «Ты у меня одна», неожиданно столкнулся с сопротивлением супруги Евгения Леонова-Гладышева, известного по роли заколотого заточкой молодого оперативника Васи Векшина в фильме «Место встречи изменить нельзя» и майора Шишкина в сериале «Убойная сила» (и фирменной фразе его героя «Едрён батон»).
Летом 2018 года Леонов-Гладышев при загадочных обстоятельствах получил тяжелые травмы. Актёра нашли почти бездыханным на одной из улиц Санкт-Петербурга. Причины случившегося до сих пор не известны.
Одни актёры рассказывали, что Евгения Борисовича нашли избитым на лавочке, другие свидетельствовали, будто он упал на Московском вокзале и ударился головой. Состояние Леонова-Гладышева, который после случившегося просто пропал из поля зрения, крайне встревожило его друзей и коллег.
Участницей этой истории волей-неволей побывала и я. Когда мне позвонили актеры из Петербурга, рассказав, что собирают деньги на лечение Евгения Леонова-Гладышева, и попросили бросить клич в СМИ, я немедленно связалась с супругой Евгения Борисовича – Еленой, которая рассказала, что тот поправляется.
По слова жены артиста, его речь тогда стала восстанавливаться, моторика постепенно приходила в норму, а средствами семье помогали два благотворительных фонда и актёр Александр Панкратов-Чёрный. Семья Михаила Боярского тоже протянула руку помощи…
Я пообещала Елене посодействовать в распространении информации о непростой финансовой ситуации в семье больного актера, чтобы как можно больше людей могли помочь ему. Елена на это согласилась. Но после выхода статьи на Sobesednik.ru Елена, к моему удивлению, стала делать вид, будто никаких договоренностей у нас с ей не было и обрушилась на меня с критикой: дескать, помощь Леонову-Гладышеву вообще не нужна.
– Отстаньте от нас! – потребовала тогда супруга актера.
Друзья Гладышева рассказали мне, что Елена просит о помощи, но якобы хочет получить её почему-то инкогнито, не желает огласки и всех подозревает в том, что их хотят обмануть, нажиться на громком имени ее супруга.
Однако коллеги актера продолжают тревожиться за его судьбу. Так, Марк Горонок уже полгода пытается встретиться с Гладышевым, с которым познакомился на одном из кинофестивалей.
– Вы знаете, это вопиюще, – признался Sobesednik.ru Марк Горонок. – Я полгода пытаюсь связаться с дядей Женей, но тщетно. Моя бывшая супруга Анна хорошо общалась с женой Леонова-Гладышева. Она позвонила ей, договорилась о встрече, но разговор так и не состоялся.
Елена всячески уходила от темы встречи и впоследствии вообще перестала брать трубку. Она не допустила нас к дяде Жене даже на его день рождения 24 января, ему исполнилось 69 лет. Я приезжал несколько раз к ним домой, но всё было тщетно.
Соседи сказали, что иногда в хорошую погоду дядя Женя выходит погулять рядом с домом и обычно сидит в своём автомобиле абсолютно один.
Я решил эту странную ситуацию взять под контроль.
– Марк, в итоге вы встретились с Евгением Борисовичем?
– Встретился. Я затеял целое расследование, несколько дней ждал дядю Женю у его дома в одном из спальных районов Петербурга. К моей радости, увидел его. Он вышел из парадной и медленно начал двигаться к своей машине.
«Евгений Борисович, здравствуйте. Вы меня узнали? – обратился я к нему. – Это я, Марк Горонок». Он задумался… «Ну как же, как же, конечно, помню тебя», – произнёс он спустя несколько секунд. – «Дядя Женя, мы много раз с вами встречались». «Да, да, конечно, – ответил он. – Что хотел, дорогой?»
Речь дяди Жени была замедлена, он часто задумывался. Прежде всего я поинтересовался о его здоровье.
«Ничего, помаленьку», – протяжно ответил он. «Дядя Женя вам помощь нужна?» – спросил я. «Помощь всегда нужна в моей ситуации», – улыбнувшись, ответил он. И как-то даже посветлел.
«Дядя Женя, я очень переживаю за ваше здоровье и считаю своим долгом помочь вам подключить друзей, добрых людей, которые бескорыстно вам готовы помочь. Я очень хочу быть полезным вам, но ваша супруга не хочет ни с кем категорически общаться, ей не нужна никакая поддержка. Она гонит прочь и нас, и прессу, а вы ведь публичный человек, всегда с радостью общались с людьми», – сказал ему я.
– Вы спросили, общается ли Гладышев со своим сыном?
– Разумеется. Ходили слухи, что они в плохих отношениях. В наших кругах поговаривают, что сынок якобы присвоил деньги отца, которые предназначались для реабилитации. Но не хочется верить, я надеюсь, что это всего лишь грязные слухи.
«Если нужно, мы всегда с ним можем связаться», – сказал мне дядя Женя, опустив голову. Я заметил, что он погрустнел. «Телефон сына у Леночки», – добавил он тихо.
– Марк, как Евгений Борисович отреагировал на то, что Елена отказывается с кем-либо встречаться?
– Он сказал, что это странно. «Ничего не понимаю, – произнес дядя Женя. – Леночка – прекрасная женщина и очень общительный человек. Знаешь что, а позвони мне сегодня вечером, мы всё обсудим».
Как мы и договаривались, я позвонил, но мой звонок был резко сброшен. Пытался писать смс, но их никто не читает, похоже, меня заблокировали.
Не нравится мне та история! Ой, не нравится! Всё это напоминает схему, когда актёров ограждают от друзей, провоцируют конфликты с детьми. И как правило, заканчивается это плачевно, – отметил Горонок.
Мне так и не ясно, какую роль в судьбе дяди Жени играет его супруга и почему она никого к нему не подпускает. Я заметил, что Евгений Борисович явно нуждается в людях и человеческом общении. Зачем же человека этого лишать? Тем более человека творческого? Мы все желаем дорогому нашему дяде Жене здоровья и добра и призываем Елену вести себя более открыто, принять помощь, которая ее мужу просто необходима.
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Рубрика: Культура и ТВ