Актёр Марк Горонок развёлся с женой

Звезда культовых фильмов из 1990-х сегодня оформил развод в мировом суде Невского района Санкт-Петербурга. О расторжении брака супруге артиста сообщил адвокат Марка Михайловича, который присутствовал на заседании. Марка и Анну, которые прожили в официальном браке более пяти лет, развели по обоюдному согласию. Sobesednik.ru позвонил Анне, она рыдает.

– Сегодня не самый лучший день в моей жизни, – призналась Анна Горонок. – Это я поняла, выйдя из здания суда. Так защемило сердце, что переживаю до сих пор. Меня отвлекает лишь Лизонька, не даёт мне опускать руки, а так я бы даже сегодня не поела. Кусок хлеба не лезет в рот.

– Анна, вы же сами хотели этот развод?

– Имея не ценим, теряя, плачем. За эти семь с лишним лет, что мы с Марком знакомы, он стал для меня родным человеком. Как иначе – он отец нашей прекрасной дочери, за которую я ему очень благодарна. Пока ждали развода, всё тянулось, а сегодня будто доехали до конечной станции, а выходить некуда, дальше пустырь.

Анна Горонок

– Как вы собираетесь делить имущество?

– Всё на усмотрение Марка. Об том я пока не думаю, в голову ничего не идёт.

– Вы помирились с мамой Марка, Галиной Сергеевной? Ведь у вас был серьёзный конфликт.

– Простите…

И пошли гудки. Сам Марк трубку не берёт.