"Хватит меня благодарить!" Панкратов-Чёрный помогает Леонову-Гладышеву и Ивану Краско

Иван Краско и жена актера Евгения Леонова-Гладышева рассказали о поддержке от Александра Панкратова-Черного.

Актёру Евгению Леонову-Гладышеву нужны деньги на реабилитацию после черепно-мозговой травмы. В августе прошлого года народный артист Российской Федерации, сыгравший более чем в ста картинах, cреди которых «Место встречи изменить нельзя», «Огни», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», попал в беду. Актёр был доставлен с улицы в больницу с черепно-мозговой травмой.

Весь этот год Евгений Борисович борется за жизнь. Средств на лечение катастрофически не хватало, теперь не хватает уже на реабилитацию. Рядом с актером — супруга Елена и старинный друг Александр Панкратов-Чёрный.

— Нам помогает Панкратов-Чёрный, больше никто, — делится супруга Леонова-Гладышева Елена Скрипкина. — Александр Васильевич показал себя как настоящий друг, они с Женей уже сорок лет дружат. Помогают нам совершенно посторонние люди, которые неравнодушны к нашей беде — это фонд «Артист» Евгения Миронова и фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Один курс реабилитации, которую надо проходить каждые три месяца, стоит 230 тысяч рублей, в сиделке уже нужды нет.

— Елена, как сейчас себя чувствует Евгений Борисович?

— Речь вернулась, а с движением плохо. Мы сейчас как раз находимся в клинике, на процедуры собираемся.

справа налево: Александр Панкратов-Черный с Иваном Краско и Вячеславом Смородиновым

— Актёр Женя — хороший парень, наш питерский, ему надо помочь! — говорит Иван Краско. — Мы с ним вместе снимались в « Убойной силе». Кто же не помнит его знаменитую фразу «Едрён батон!»? Кстати, в этом году 40 лет картине «Место встречи изменить нельзя», где он отлично сыграл! Роль там маленькая, но оперативника Васю Векшина, убитого заточкой, помнят все.

Саша Панкратов помогает Жене. Кстати, Саша помог и мне: у меня огромные проблемы со зрением, Панкратов-Чёрный договорился с клиникой, благодаря его авторитету мне всё сделали бесплатно, а лечение очень дорогое. Постоянно благодарю Сашу и желаю ему здоровья. «Хватит меня благодарить», — артачится он... Саша скромный парень. Но все знают, скольким людям он помог и помогает.

Сейчас состояние стабильное, ухудшений нет, — рассказывает Иван Краско. — Панкратов и мой директор Вячеслав Смородинов лихо провернули это дело, так что я глазом не успели моргнуть. Слава звонил жене Жени — она не особо хочет предавать это дело огласке, а денег взять негде... Ребята, беда может случиться с каждым, так что стесняться тут нечего.

Вячеслав Смородинов, Иван Краско и Александр Панкратов-Черный с супругой Юлией Монаховой

«Дать деньги легче всего, но это — лишь отвязаться от проблемы»

— Каждый месяц я отдаю в храм тысячу рублей на молитву за Евгения, — говорит актёр Сергей Русскин. — Надо молиться, чтобы человек осознал, почему с ним так или иначе произошло и чтобы такого не повторилось в дальнейшем. Мы не знаем, как он распорядится деньгами и пойдут ли они ему на пользу, а молитва за него пойдёт на пользу.

Человек пил. Нашли Евгения с пробитой головой, за какое-то своё деяние, вероятно, поплатился. Не верю, чтобы у человека, который столько снимался, не было денег на операцию. Леонов-Гладышев был в Санкт-Петербурге председателем Гильдии киноактёров — спрашивается, что он сделал на этом посту? Кому помог?

Что касается помощи фондов, то они, помогая, забирают двадцать процентов. Я никому не читаю нравоучений, но хочу, чтобы люди понимали, кому можно помогать и какая помощь будет действенной. Дать деньги легче всего, но это — лишь отвязаться от проблемы, которую надо решать. Поэтому молитесь за раба Божьего Евгения, — заключает артист.