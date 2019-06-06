Врачи оценивают состояние госпитализированного в Москве Александра Панкратова-Черного

Народный артист России Александр Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован со съемочной площадки сериала «ИП Пирогова»

По данным СМИ, у актера до критического минимума упало давление, из-за чего он потерял сознание во время съемок на Фрунзенской набережной в Москве.

Многие коллеги и друзья Панкратова-Черного пытаются дозвониться сейчас до его жены Юлии Монаховой. С ней удалось связаться директору Гильдии актеров кино Валерии Гущиной:

— Юлия сейчас находится у постели мужа. Но пока не ясно, насколько тяжело оценивается его состояние и каков будет прогноз.