Жириновский пообещал возродить шоу Урганта в 2024 году для выступления в тюрьмах

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, ранее пообещавший закрыть программу «Вечерний Ургант» пришел на шоу и сдержал обещание.

Напомним, Жириновскому не понравились шутки Ивана Урганта, про которые ему рассказала корреспондентка Sobesednik.ru, и он заявил, что программу «Вечерний Ургант» будут закрывать, а ведущему придется начать работать.

Приняв вызов от депутата Госдумы, редакторы Первого канала пригласили политика на шоу, а тот не отказался. В эфире Жириновский посоветовал Урганту развестись, поскольку он будет признан врагом народа, а его детей отправят в семидневный интернат.

Жириновский, исполненный юмором, заявил, что откроет шоу вновь лишь в 2024 году, когда станет президентом.

«В 2024 году, в марте я побеждаю, Иван. Я обещаю восстановить вашу передачу. Через три года. И вы с вашей передачей объедете все тюрьмы, колонии, психаитрические лечебницы. Надо народ поддержать», — обратился Жириновский к ведущему.

Перед тем, как опустить рубильник и прекратить существование вечернего шоу, политик пообещал зрителям в зале, что на выходе со съемочной площадки их уже будут ждать воронки́.