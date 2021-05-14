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Ургант о словах Жириновского про закрытие его шоу: "Не будет просто так молоть ерунду"

Общество
11:59, 14 мая 2021

Ургант о словах Жириновского про закрытие его шоу: "Не будет просто так молоть ерунду"
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Телеведущий Иван Ургант с сожалением сообщил, что раз лидер ЛДПР Владимир Жириновский в комментарии Sobesednik.ru предрек закрытие его вечернего шоу на «Первом канале», то скорее всего избежать этого не удастся. Он позвал самого Жириновского в эфир, чтобы тот собственноручно «торжественно закрыл» передачу.

«Если Жириновский что-то говорит, мы знаем, это не пустые слова. Этот человек не будет просто так молоть ерунду, чтобы привлечь к себе внимание, — поясняет свою мысль Ургант. — Владимир Вольфович будет у нас в гостях, он проведет торжественное закрытие нашей программы» (цитата по Znak.com).

Причиной саркастических реплик шоумена стало заявление Жириновского, которому не понравились шутки Урганта про отечественную системную оппозицию: говоря о ссорах Жириновского и Зюганова, телеведущий сравнил их с «семейной парой», а также провел аналогию с «двумя полками в плацкартном вагоне, которые все время рядом, но никак не могут соединиться». Он также пояснил, что депутат сделал для его юмористической передачи не меньше, чем основная команда.

«Передачу «Вечерний Ургант» будем закрывать! Геннадий Андреевич будет еще много-много лет, а Урганта передачу будем закрывать. Хватит, Ваня, посмеялся над всеми, пусть поработает наконец. Пусть работает! Юмор у него слабенький», — не оценил остроту глава Либерально-демократической партии в разговоре с Sobesednik.ru.

Жириновский руководит ЛДПР уже почти 30 лет с 1992 года. Зюганов возглавляет КПРФ немногим меньше — с 1993-го.

Теги: #Жириновский #Иван Ургант #Юмор

Рубрика: Общество

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