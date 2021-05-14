Ургант и Познер отправятся в плавание по Волге для съемок фильма о России

Журналист Владимир Познер обратился к подпичсикам в Instagram с просьбой поделиться своими наводками на людей и места в городах, пролегающих вдоль реки Волги.

В частности, тележурналист перечислил восемь населенных пунктов: Рыбинск, Саратов, Самара, Волгоград, Городец, Кострома, Нижний Новгород.

В этот раз Владимир Познер со своим бессменным соведущим программ о географических прелестях земного шара Иваном Ургантом решились не рассказывать о чужбине, а нырнуть в родные веси.

Познер признался, что до сих пор они не были готовы снимать фильмы о России, подобные тем, что делали про Японию, Израиль, Италию, США, поскольку «уж очень велика страна, уж очень сложно».

Когда рабочая команда взялась перечислять перспективные страны для съемок нового кино, Иван Ургант все-таки предложил «поплыть по Волге с заходом в разные города, встречаться в них с людьми, брать у них интервью».

Наводки на героев для фильма Познер попросил присылать на адрес: pozneronline2021@gmail.com